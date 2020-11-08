 هاريس ″نائبة الرئيس″.. تشعل مواقع التواصل واحتفالات في قرية هندية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.11.2020

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أخبار

هاريس "نائبة الرئيس".. تشعل مواقع التواصل واحتفالات في قرية هندية

من الولايات المتحدة الأمريكية حتى قرية ثولاسيندرابورام الهندية، احتفالات مثيرة بفوز كامالا هاريس بتولي منصب نائب الرئيس الأمريكي. مواقع التواصل أشعلتها تغريدة كامالا العفوية وهي تهنئ جو بايدن.

USA Wilmington | Rede Joe Biden und Kamala Harris nach dem Wahlsieg (Tasos Katopodis/Getty Images)

كامالا هاريس إثر خطاب الفوز في الانتخابات

انطلقت الاحتفالات في المناطق الخضراء المحيطة بإحدى القرى الواقعة في جنوب الهند، اليوم الأحد (الثامن من نوفمبر/ تشرين ثاني 2020)، عندما استيقظ سكان القرية على أنباء تولي كامالا هاريس منصب نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ومن المقرر أن تكون هاريس المولودة لأب من جامايكا وأم هندية، أول أمريكية على الإطلاق،تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي. 

وقد كانت قرية ثولاسيندرابورام التي تبعد نحو 350 كيلومتراً عن جنوب تشيناي، موطناً لجدها الدبلوماسي، بي. في جوبالان.

وخرج المواطنون إلى شوارع القرية، حاملين لافتات تحمل صورة هاريس، وقاموا بتوزيع الحلوى وأطلقوا الألعاب النارية.

Indien Thulasendrapuram | Ort der Vorfahren von Kamala Harris (Sudarshan Varadhan/REUTERS)

صورة كامالا هاريس في قرية ثولاسيندرابورام الهندية

مختارات

يبدو أن المرشح الديمقراطي المعلن فوزه جو بايدن جاء في الوقت المناسب ليعيد الحيوية للأمة الأمريكية التي تعيش أزمة اقتصادية وثقافية وانقساما مجتمعيا. من يكون الرجل؟ وما أهم محطات مشواره السياسي؟

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي أقرب حلفاء الرئيس ترامب إلى مهنئي الرئيس المنتخب بايدن ووصفه بأنه "صديق عظيم لاسرائيل"، بينما لم تخف طهران ارتياحها لنهاية حكم ترامب. فيما يبدو سباقا إسرائيليا إيرانيا لا يخلو من رسائل مبطنة.

وذكرت محطة "نيودلهي تي في" الإخبارية، أن البعض قاموا برسم أنماط تقليدية بالألوان أمام منازلهم لتهنئة هاريس. وكُتب في أحد الرسوم الزخرفية المكتوبة على طراز فن الرانجولي الشعبي: "مبروك لكامالا هاريس، فخر قريتنا".

من ناحية أخرى، قال مدير المعبد المحلي، إس. في رامانان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تم انتخاب واحدة من بنات القرية لأحد أهم المناصب في العالم، ونأمل الآن أن تزور القرية".

وأضاف: "كنا نصلي على مدار الأيام الثلاثة الماضية في معبدنا الذي يبلغ عمره 300 عام لكي تفوز".

يذكر أن هاريس لم يسبق لها زيارة ثولاسيندرابورام. كما ترك جدها القرية منذ ما يقرب من 90 عاماً، وانتقلت والدتها شيامالا جوبالان من الهند إلى كاليفورنيا عندما كانت طالبة في عام 1958.

وكانت هاريس تزور أجدادها في تشيناي، عاصمة تاميل نادو، مع والدتها، وعادة ما كانت تتحدث عن التأثير الهائل الذي تركه جوبالان عليها.

ولم يفوت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بايدن الفرصة في تهنئته للرئيس المنتخب جو بايدن، بوصف نائبته كامالا هاريس بانها مصدر "فخر كبير".

Indien Thulasendrapuram | Ort der Vorfahren von Kamala Harris (P. Ravikumar/REUTERS)

رجال وإمرأة في قرية ثولاسيندرابورام الهندية يصلون من أجل كامالا هاريس

وكتب مودي متوجهاً إلى بايدن "اهنئك على انتصارك الرائع". وفي تغريدة منفصلة لهاريس، قال "نجاحك رائد، ومصدر فخر هائل ليس لعائلتك فقط، بل أيضاً لجميع الأمريكيين من أصل هندي".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل مستخدمون من مختلف أنحاء العالم، مع تغريدة السناتور كمالا هاريس الأولى إثر إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن، وهي تبدو بلابس رياضية وتتصل ببايدن لتهنئته: "لقد فعلناها.. لقد فعلناها جو.. أنت الرئيس القادم للولايات المتحدة .."

"دموع الفرح! يا له من يوم! التاريخ يصنع! لقد فعلناها معا"، بهذه العبارات المؤثرة غردت المغنية الأمريكية "سيارا" على حسابها في تويتر وبثت فيديو تبدو فيه متأثرة بدموع الفرح.

الناشطة السعودية ميساء العمودي علقت على رقصة كامالا هاريس احتفالاً بفوزها الانتخابي قائلة:

"هكذا الاحتفال أو لا!"

السياسية البارزة في حزب الخضر النمساوي يوديت بورينغ غردت على حسابها في تويتر معلقة على فيديو كامالا هاريس قائلة:

"أول امرأة في منصب نائب الرئيس الأمريكي..هذا يثير بهجتي فعلاً!".

وستكون هاريس أول امرأة، وأول أمريكية سمراء، وأول أمريكية من أصل آسيوي تشغل منصب نائب الرئيس، ثاني أرفع منصب في البلاد.

م.س/ ع.غ

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