هاريس تقول إنها حصلت على دعم كاف لنيل ترشيح الديموقراطيين

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنها حصلت على "الدعم الواسع اللازم لتُصبح مرشّحة الحزب الديموقراطي" في انتخابات الرئاسة المقبلة، وتحلّ بالتالي محلّ الرئيس جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض بعدما أعلن انسحابه.

قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي في بيان وقت متأخر من يوم الاثنين (22 يوليو/تموز 2024) أنّها "فخورة بحصولها على الدعم الواسع اللازم لتُصبح مرشّحة الحزب الديموقراطي "، وتحلّ بالتالي محلّ الرئيس جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض بعدما أعلن انسحابه.

وأفادت شبكة سي إن إن ووسائل إعلام أمريكية بأنّ غالبيّة المندوبين الديموقراطيّين، البالغ عددهم نحو 4000 شخص والمُكلّفين اختيار مرشّح الحزب رسميا، قد أعلنوا بالفعل نيّتهم دعم ترشح هاريس ، التي قالت في البيان "أتطلّع إلى أن أتمكّن قريبا من قبول هذا التعيين رسميا".

وستحتاج هاريس إلى دعم ما لا يقل عن 1976 مندوبا من أصل حوالى 4000 من أجل حسم ترشيح الحزب الديموقراطي لها حتى تتمكن من خوض انتخابات الرئاسة، وهو رقم ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنها قد تجاوزته.

ولم تشر هاريس في أول ظهور عام لها الاثنين إلى كونها حاليا أبرز المرشحين عن الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة.

وفي أول خطاب لها في إطار حملتها الانتخابية، قارنت هاريس ترامب البالغ 78 عاما بشخص "محتال"، مشددة على "أننا سنفوز" في الانتخابات. وقالت لأعضاء حملتها في ديلاوير "على مدى الأيام الـ106 المقبلة، سنعرض برنامجنا على الشعب الأمريكي ، وسنفوز"، مضيفة "لقد حدثت تقلّبات، وتَختلِجُنا جميعا الكثير من المشاعر المختلطة حول هذا الأمر. أود فقط أن أقول إنني أحب جو بايدن".

كما وعدت هاريس بجعل الحق بالإجهاض في صلب حملتها الانتخابية في إطار سعيها للوصول إلى البيت الأبيض.

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وقالت خلال أول فعالية لها في حملتها الانتخابية "سنناضل من أجل حق (المرأة) في التحكم بجسدها، مع العلم أنه إذا سنحت الفرصة لترامب فسوف يقر حظرا على الإجهاض في كل ولاية" امريكية.

وحضّ بايدن أنصاره الاثنين على دعم ترشيح نائبته لخوض السباق الرئاسي، معتبرا أن انسحابه من المنافسة كان "القرار الصائب". وقال بايدن في اتصال مع فريق حملته الانتخابية "أريد أن أقول للفريق، ادعموها. إنها الأفضل". وأضاف تعليقا على قراره الانسحاب "أعلم أن أخبار الأمس كانت مفاجئة ويصعب عليكم سماعها، لكنه كان القرار الصائب".

ومن المقرر أن يبدأ الحزب الديمقراطي مؤتمره الوطني الذي يستمر أربعة أيام في شيكاغو في 19 آب/أغسطس والذي سيسمي فيه رسميا مرشحه للرئاسة.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)