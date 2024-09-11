هاريس تزعج ترامب وتوجه له انتقادات لاذعة خلال مناظرة حامية

وضعت نائبة الرئيس الأمريكي الديمقراطية كاملا هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترامب في موقف دفاعي خلال أول مناظرة بينهما في السباق الرئاسي، بسلسلة من الهجمات بشأن الإجهاض ومدى ملاءمته للمنصب ومشاكله القانونية العديدة.

وضعت كامالا هاريس دونالد ترامب في موقع دفاعي، مهاجمة إياه بقوة خلال مناظرة تلفزيونية محتدمة يبقى معرفة تأثيرها على المجتمع الأميركي المنقسم، سؤالا مفتوحا. وخاض المرشحان المناظرة الأولى بينهما في فيلادلفيا في وقت مبكر صباح اليوم (الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول 2024).

وقد تمحورت على مواضيع حساسة تراوح بين الإجهاض ومصير الديموقراطية الأميركية، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر 2024، فيما يأمل كل واحد منهما بتحقيق تقدم في سباق متقارب النتائج جدا.

وتفاعل ترامب الذي كان يظن قبل أسابيع انه يشق طريقه بسهولة نحو الرئاسة، مع الضغط الذي مارسته عليه هاريس برفع نبرته صوته مطلقا التصريحات الطنانة ومكررا شتائم غالبا ما يستخدمها في لقاءاته الانتخابية. وردت هاريس البالغة 59 عاما بنظرات ساخرة في البداية وسرعان ما أثارت غضبه بقولها إنها تمثل انطلاقة جديدة بعد "فوضى" ولايته الرئاسية الأولى. وشددت قائلة "لن نعود" إلى ذلك.

اتهامات متبادلة

ففي غضون دقائق، اتهم ترامب البالغ 78 عاما، هاريس بأنها "ماركسية" وادعى خطأ بأنها سمحت مع الرئيس جو بايدن "لملايين الأشخاص للتدفق إلى بلدنا من السجون والمصحات العقلية". وأشارت هاريس إلى أن ترامب مجرم مدان مشددة على أنه "متطرف". وقالت إنها "لمأساة" لكونه استخدم طوال مسيرته "العرق لقسمة الشعب الأميركي". وكانت أكثر تبادلاتهما حدة حول رفض ترامب غير المسبوق الاعتراف بهزيمته أمام بايدن في الانتخابات الرئاسية العام 2020 عندما حاول قلب النتيجة.

أشارت هاريس إلى أن ترامب مجرم مدان مشددة على أنه "متطرف". صورة من: AFP via Getty Images

وأمام المشاهدين الذي يقدر عددهم بعشرات الملايين تمسك ترامب بموقفه مشددا على أن "ثمة أدلة كثيرة" على أنه فاز فعلا في ذلك الاقتراع. وتوجهت هاريس إلى ترامب بالقول إن مسؤوليه الأمنيين سابقا في البيت الأبيض اعتبروه "وصمة عار". وأضافت "قادة العالم يسخرون من دونالد ترامب". ورأت أن ترامب "سيسلم" أوكرانيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هو ديكتاتور سيكون لقمة سائغة له" مشددة على أن "الطغاة والمستبدين يحبذون عودتك رئيسا".

في المقابل اعتبر ترامب أنّ "إسرائيل ستزول" إذا ما أصبحت هاريس رئيسة للبلاد مشددا على أنها "تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أنّ إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين". لتردّ عليه نائبة الرئيس بالقول إنّ اتّهامها بكره إسرائيل "غير صحيح على الإطلاق"، مذكّرة بأنّها دعمت الدولة العبرية طوال حياتها ومسيرتها المهنية.

كما شدد ترامب على أنه دفع باتجاه منع حق الاجهاض على الصعيد الفدرالي إلا انه أراد لكل ولاية أن تعتمد سياساتها الخاصة في هذا المجال. وقالت هاريس إن ترامب ينشر "شبكة من الأكاذيب" واعتبرت سياساته على هذا الصعيد "مهينة لنساء أميركا".

وتحدث ترامب بحدة أيضا عندما تناول مطولا فرضية مؤامرة تم دحضها بأن المهاجرين الهايتيين يأكلون الحيوانات الأليفة للمواطنين في أوهايو. وقال "إنهم يأكلون كلابا، الناس الوافدون يأكلون القطط" ما استدعى تدخل مسيّرالمناظرة الذي أكد أن سلطات مدينة سبرينغفيلد قالوا إن ذلك لم يحدث.

مواجهات على مواقع التواصل بعد المناظرة

تابع عشرات الملايين من الأمريكيين المناظرة الرئاسية على شاشات التلفزيون، بينما اندلعت مواجهة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي استخدم أطرافها مقاطع مصورة أصلية وأخرى محررة تتناول لحظات بارزة في المناظرة.

وقال مستشارون في وقت سابق إن هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، كانت تستهدف استفزاز ترامب ليتفوه بما يمكن استخدامه في صنع مقاطع مصورة تتنشر على نحو سريع وكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن تلك الاستراتيجية أتت ثمارها.

اعتبر ترامب أنّ "إسرائيل ستزول" إذا ما أصبحت هاريس رئيسة للبلاد صورة من: Saul Loeb/AFP/Getty Images

وانتشرت على وسائل التواصل بسرعة صور لتعبيرات وجه هاريس وهي حائرة أحيانا ومتشككة ومنزعجة أحيانا أخرى بينما كان ترامب يردد سلسلة من الادعاءات المتكررة مفادها أن المهاجرين من هايتي في سبرينغفيلد بولاية أوهايو يأكلون الكلاب والقطط.

تايلور سويفت تعلن تأييدها لهاريس

أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت بعد فترة قصيرة من انتهاء المناظرة التلفزيونية بين هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، أعلنت سويفت تأييدها عبر موقع انستغرام. وكتبت سويفت " سوف أدلى بصوتي لكامالا هاريس وتيم والز في الانتخابات الرئاسية 2024". وقالت إنها ستصوت لهاريس" لأنها تناضل من أجل حقوق وقضايا أعتقد أنها في حاجة لمحارب يدافع عنها". وأضافت" أعتقد أنها شخصية واثقة من نفسها وزعيمة موهوبة، وأعتقد أننا يمكن أن نحقق الكثير في هذه البلاد إذا كان الزعيم الذي يقودنا هادئا ليس فوضويا".

وأشارت سويفت إلى أنها كتبت هذا المنشور عقب أن علمت بوجود معلومات مضللة بشأنها. وكتبت" مؤخرا علمت أن الذكاء الاصطناعي أظهرني بصورة خاطئة مؤيدة لدونالد ترامب، وتم نشر ذلك على موقعه". وأضافت" لقد توصلت إلى أنني يجب أن أكون واضحة للغاية بشأن خطتي الحقيقية لهذه الانتخابات بصفتي ناخبة. وأبسط طريقة لمواجهة المعلومات المضللة هي الحقيقة".

ح.ز/ م.س (رويترز/ أ.ف.ب / د.ب.أ)