 ″هارمونيوس″.. نظام تشغيل جديد من هواوي لمنافسة أندرويد | علوم وتكنولوجيا | DW | 09.08.2019

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علوم وتكنولوجيا

"هارمونيوس".. نظام تشغيل جديد من هواوي لمنافسة أندرويد

مع تصاعد حدة النزاع الاقتصادي بين الصين وأمريكا، والتهديد بخسارة شركة هواوي لنظام أندرويد، أعلنت شركة الاتصالات الصينية عن إطلاق نظام تشغيل جديد، أطلق عليه اسم هارمونيوس.

China Dongguan | Huawei CEO Richard Yu präsentiert neues Smartphone (picture-alliance/(AP Photo/Huawei)

أطلقت شركة "هواوي" الصينية للاتصالات نظام تشغيل جديد تعتزم إضافته مستقبلاً لهواتفها المحمولة. والنظام الذي أطلق عليه اسم "هارمونيوس HarmonyOS" قدمه المدير التنفيذي ريتشارد يو خلال مؤتمر لهواوي في دونغقوان جنوبي الصين. وقال ريتشارد يو "نريد أن نجلب مزيداً من التناغم إلى العالم".

وهواوي مهددة بخسارة نظام أندرويد بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات الاتصالات الصينية، حيث تم وضع هواوي على القائمة السوداء الأمريكية للاشتباه بتجسسها لصالح بكين.

ووجدت هواوي، ثاني مجموعة للهواتف الذكية في العالم نفسها في أيار/مايو في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على خلفية المنافسة التكنولوجية. وتسعى الشركة الصينية منذ 2012 الى أن يكون لها نظام تشغيل خاص بها.

ونددت الصين يوم الخميس (8 أغسطس/آب) بالقواعد الجديدة التي أعلنتها واشنطن مؤخراَ والتي تحظر على عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينية أخرى توقيع عقود في الأسواق الأمريكية، واتهمت واشنطن بـ"التعسف في استخدام السلطة".

وستمنع هذه القواعد المؤقتة على أي وكالة اتحادية أمريكية الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من تلك الشركات الصينية بدءاً من 13 آب/أغسطس. وتواجه هواوي أيضاً الحظر المفروض على الشركات الأمريكية لبيعها معدات تكنولوجية. ومن المتوقع أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في منتصف الشهر الجاري. وأعلنت الشركة أنّها ستطعن بهذه التدابير أمام المحكمة الأمريكية العليا.

 ع.ح./هـ.د(أ ف ب)

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    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    نظام التشغيل المناسب لتلفونك الذكي

    مع صدور النسخة الجديدة من نظام التشغيل أندرويد 4.2 أصبح هو المنافس القوي لأنظمة آي أو إس العاملة في أجهزة أبل، بل يكاد أن يكون هو المنافس الوحيد بعد أن تراجع استعمال أنظمة ويندوز فون وبلاك بيري وسيمبيان.

  • default

    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    أندرويد في المقدمة

    أندرويد هو نظام تشغيل للهواتف الذكية وله إصدارات خاصة بالكمبيوترات اللوحية. وهو نظام مجاني مفتوح المصدر بُرمج بلغة جافا، يسمح فيه للمطورين بكتابة وإضافة برامجهم الخاصة فيه وتطويره. شركة غوغل العملاقة اشترت نظام التشغيل في سنة 2005 ويستخدمه حاليا أكثر من 70 بالمائة من مستخدمي الهواتف الذكية.

  • default

    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    مميزاته

    اهمم مميزاته انه مجاني وسهل التنصيب والاستعمال ويحتوي على ذاكرة داخلية وخارجية كبيرة وبإمكانه إرسال الملفات عن طريق البلوتوث وتشغيل ملفات الراديو والفلاش وأيضا الاتصال بالفيديو. و إمكانية تعديل نظام التشغيل عن طريق تنصيب ذاكرات داخلية معدلة بصورة شخصية، بالإضافة إلى كثير من الخصائص والتطبيقات.

  • default

    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    آي أو إس

    نظام آي أو إس هو نظام تشغيل خاص من شركة أبل وصنع خصيصا لهواتفها وأجهزتها الذكية، كجهاز الهاتف الذكي آي فون والكمبيوتر اللوحي آي باد. وطبقا لمعلومات شركة إبل فهو يستخدم في أكثر من 400 مليون جهاز أو ما يقارب 17 بالمائة من الأجهزة الذكية في مختلف أنحاء العالم.

  • default

    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    مميزات آي أو إس

    ما يميزه هو نظامه المتكامل المتين وسرعته العالية وخاصة عند استعمال ملفات غرافيكس، ودقة الصوت والصورة، بالإضافة إلى استعمال آلاف التطبيقات والخصائص التي تنفرد بها شركة أبل. ما يعيبه هو اعتماده الكامل على برامج شركة أبل ولا يمكن تطويره أو إضافة برامج أو ذاكرة خارجية له.

  • default

    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    ويندوز فون

    ويندوز فون من شركة مايكروسوفت. في الوقت الحالي تستعمل هواتف نوكيا لوميا نظام ويندوز فون 8 وبعض الهواتف الذكية الأخرى من سامسونغ وأج تي سي وغيرها، لكن نسبة استخدامه في سوق الهواتف الذكية لا تتعدى 3 بالمائة.

  • default

    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    مميزات ويندوز فون

    أهم مميزاته أنه يشبه أنظمة ويندوز المعروفة في الكمبيوترات المكتبية وهو سهل الاستعمال وبإمكانه استخدام آلاف البرامج والتطبيقات المناسبة. لكن ما يعيبه هو ارتفاع ثمنه وعدم تواصله مع التطورات السريعة في عالم التقنية والهواتف الذكية.

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    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    بلاك بيري أو أس

    وهو نظام يستخدم فقط في أجهزة بلاك بيري. ويتميز بالسرعة في الاستعمال والتصفح وإمكانية تشغيل ملفات فلاش وفيديو. النسخ الحديثة منه صممت أيضا لتناسب الأجهزة اللوحية وتطبيقات نظام أندرويد. نسبة استخدامه في سوق الهواتف الذكية لا تتعدى 3 بالمائة في العالم.

  • default

    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    نظام تشغيل سيمبيان

    هو نظام تشغيل استخدمته شركة نوكيا بكثرة في أجهزتها في السابق وهو نظام مفتوح قابل للتطوير. في سنة 2010 كان نظام تشغيل سيمبيان يشكل نظام التشغيل في أكثر من 40 بالمائة من أجهزة الهواتف في العالم، أما اليوم فلا يشكل سوى أقل من واحد بالمائة.

    الكاتب: زمن البدري


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