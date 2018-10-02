هارفارد في قفص الاتهام.. بسبب التمييز ضد الآسيويين!

قال محامي مجموعة من الطلبة تقاضي جامعة هارفارد - أرقى جامعات العالم - الاثنين (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) في بداية محاكمة تجري متابعتها على نطاق واسع، إن الجامعة تميز في المعاملة ضد المتقدمين للالتحاق بها من الأمريكيين من أصل آسيوي لتحد بشكل غير قانوني من عدد الذين يتم قبولهم.
وتشهد هذه المحاكمة المنظورة في المحكمة الاتحادية في مدينة بوسطن، حيث يقع مقر الجامعة، مواجهة بين رابطة الجامعات الأمريكية وحركة "طلبة من أجل التحاق عادل"، التي تطعن دعوتها المرفوعة عام 2014 في استخدام الأصول العرقية كعامل في اتخاذ قرارات قبول الالتحاق بالجامعة.
وتزعم الحركة، التي يرأسها الناشط إدوارد بلوم، أن هارفارد تورطت بشكل غير مشروع فيما يسمى بـ"توازن الأعراق"، الذي يحد بشكل اصطناعي من عدد الطلبة الأمريكيين من أصول آسيوية في الجامعة.
وقال المحامي آدم مورتارا في كلمته الافتتاحية: "حتى الإحصاءات تظهر أن أداء المتقدمين من الأمريكيين الآسيويين أفضل من غيرهم بالمعايير الأكاديمية. لكن ذلك لم يؤخذ بالضرورة في عين الاعتبار"، مضيفاً أن الجامعة تقلص الدرجات التي يحصل عليها الأمريكيون من أصل آسيوي في التقييم "الشخصي"، الذي يقيس مدى إيجابية المتقدم وذاتيته وقبوله وتسمح للأصل العرقي بأن يلعب دوراً في هذه الدرجات. وتابع المحامي: "ليس هناك تفسير آخر".
ومن المتوقع أن تدلي هارفارد بمرافعتها في وقت لاحق اليوم.
م.م/ ي.أ (رويترز)
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جامعة هارفارد (الولايات المتحدة)
احتلت الجامعة المركز الأول حسب تصنيف المركز. وتعتبر جامعة هارفارد من أقدم وأعرق الجامعات الأمريكية، وإحدى أفضل جامعات العالم. تقع الجامعة في مدينة كامبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية.
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جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة)
أخذت جامعة ستانفورد المركز الثاني عالمياً وهي جامعة أمريكية تقع في ولاية كاليفورنيا بالقرب من مدينة بالو ألتو. يصنف المركز ترتيب الجامعات على أساس 8 مؤشرات من ضمنها جودة التعليم وتوظيف خريجي الجامعات والبحوث العلمية للجامعة.
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معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة)
أول ثلاث جامعات حسب التصنيف العالمي من الولايات المتحدة، واحتل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المركز الثالث. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو معهد ماساتشوستس للتقنية ويعرف اختصاراً بـMIT وهي جامعة بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس ويعتبر هذا المعهد من المعاهد المتألقة عالمياً.
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جامعة كامبريدج (المملكة المتحدة)
جامعة كامبريدج هي الجامعة الرابعة حسب تصنيف المركز وإحدى الجامعات السبع العتيقة في الجزر البريطانية وتقع في كامبريدج بالمملكة المتحدة.
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جامعة أكسفورد (المملكة المتحدة)
جامعة أوكسفورد تعدّ أقدم جامعة في العالم الغربي المتحدثة بالإنجليزية وأقدم جامعات بريطانيا السبع العتيقة وخامس أفضل جامعات العالم حسب التصنيف وتقع الجامعة في مدينة أكسفورد في إنجلترا.
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جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ (ألمانيا)
احتلت جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ الألمانية المركز الأول في ألمانيا والمركز 71 عالميا، وهي من أقدم جامعات ألمانيا.
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جامعة الملك سعود (المملكة العربية السعودية)
لم تخلو القائمة من الجامعات العربية، حيث دخلت فقط 9 جامعات من 4 دول عربية التصنيف وأفضلها جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في المرتبة 560 عالميا
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جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (المملكة العربية السعودية)
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية هي جامعة سعودية حديثة مخصصة للأبحاث والدراسات العليا وتقع في مدينة ثول على شاطئ البحر الأحمر شمال مدينة جدة. وهي أكبر المدن الجامعية على مستوى العالم. ترتيب الجامعة حسب التصنيف العالمي 577 و الثاني عربياً. وفي صعيد متصل دخلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الترتيب الـ612 عالميا والرابع عربيا وهي جامعة سعودية حكومية تقع في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.
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تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية
الجامعة الأميركية في بيروت (لبنان)
الجامعة الأميركية في بيروت هي جامعة خاصة لبنانية تأسست في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1866 وتقع في منطقة رأس بيروت في العاصمة اللبنانية. وصُنفت حسب الترتيب العالمي في المركز الـ597 والثالث عربياً.
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تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية
جامعة القاهرة (مصر)
ودخلت من مصر 4 جامعات: جامعة القاهرة (المرتبة 721 عالميا)، جامعة عين شمس (المرتبة 943 عالميا)، جامعة الإسكندرية (المرتبة 980 عالميا)، جامعة المنصورة (المرتبة 983 عالميا). لمشاهدة الترتيب كاملا على الموقع الرسمي للتصنيف العالمي يمكنكم زيارة الموقع التالي: http://cwur.org/2017.php
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تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية
جامعة الإمارات العربية المتحدة
ودخلت جامعة واحدة من الإمارات العربية المتحدة وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 957 عالميا). يُشار أن مركز التصنيف العالمي للجامعات ينشر تصنيفا فريدا عالميا عن الجامعات بحيث يقيس جودة التعليم وتطبيق الطلبة، فضلا عن هيبة أعضاء التدريس وجودة أبحاثهم، بشكل مستقل من غير الاعتماد على الدراسات الإحصائية والبيانات التي تقدمها الجامعات نفسها للمركز. إعداد: سامي آغا.