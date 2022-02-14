هاتسونه ميكو: نجمة افتراضية

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صوت ذكاء اصطناعي مضبوط للغاية وصورة أفاتار. هذا ما ضمن النجاح لهاتسونه ميكو من اليابان كأول تصدير افتراضي لموسيقى البوب. لكن معظم أغانيها من المعجبين.
مع انتشار الصور المزيفة والمفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، بات من الضروري التأكد من صحتها. ولأن هذا الأمر ليس بالهين، يقدم فريق الاستقصاء بمؤسسة دويتشه فيله DW بعض النصائح لتجنب السقوط في فخ هذه الصور.
تقوم الصين بتطوير نظام مراقبة رقمي ضخم. سيمكن الدولة من تجميع كميات هائلة من بيانات مواطنيها الذين يبدون استعدادهم للمشاركة في هذا النظام. فالعروض عملية ومغرية لأن كل من يلتزم بالقواعد يحصل على مكافآت.
فيما يمضي أكثر من نصف سكان العالم نهاية الأسبوع تحت الحجر الصحي بسبب وباء كورنا، تجاوبت معظم دول العالم مع فعالية "ساعة الأرض" التي دعت إليها منظمة الصندوق العالمي للطبيعة.
حب أبدي أم علاقة ميؤوس منها نهايتها الفشل والانفصال؟ بدايات العلاقات العاطفية قد تشير إلى الفترة الزمنية التي ستدوم فيها العلاقة وفيما إذا كانت ستكون ناجحة أم فاشلة. ولكن هل يريد المرء معرفة هذا حقا؟
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