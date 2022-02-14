 هاتسونه ميكو: نجمة افتراضية | كليك | DW | 14.02.2022

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كليك

هاتسونه ميكو: نجمة افتراضية

صوت ذكاء اصطناعي مضبوط للغاية وصورة أفاتار. هذا ما ضمن النجاح لهاتسونه ميكو من اليابان كأول تصدير افتراضي لموسيقى البوب. لكن معظم أغانيها من المعجبين.

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