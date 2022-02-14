هاتسونه ميكو: نجمة افتراضية

حتى لا تقع في فخ الصور المفبركة.. إليك ما ينصح به الخبراء!

مع انتشار الصور المزيفة والمفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، بات من الضروري التأكد من صحتها. ولأن هذا الأمر ليس بالهين، يقدم فريق الاستقصاء بمؤسسة دويتشه فيله DW بعض النصائح لتجنب السقوط في فخ هذه الصور.