 "هاتريك" هالاند يقود مانشستر سيتي لفوز كبير على فولهام | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.09.2023

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رياضة

"هاتريك" هالاند يقود مانشستر سيتي لفوز كبير على فولهام

سجل إيرلينغ هالاند ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي لفوز كبير على فولهام خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

إيراينغ هالاند

أصبح هالاند أسرع لاعب يساهم في تسجيل 50 هدفا في الدوري الممتاز، حيث سجل 42 هدفا وصنع تسعة أهداف في 39 مباراة فقط.

أحرز إرلينغ هالاند ثلاثة أهداف ليفوز مانشستر سيتي 5 / 1 على فولهام ويحافظ على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت (الثاني من أيلول/سبتمبر 2023).

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رغم أنه صغير السن لحد وما ويشارك لأول مرة في أقوى بطولة دوري بالعالم إلا أن إرلينغ هالاند فعل ما لم يسبقه إليه أحد في البطولة الإنجليزية. فقد حطم الأرقام القياسية وجمع بين جائزتين لم يسبقه لتحقيق ذلك أحد.

كعربون محبة لزملائه في فريق دورتموند، قام النجم النرويجي إرلينغ هالاند بتوزيع هدايا ثمينة على اللاعبين وطاقم النادي. وسيغادر هالاند بوروسيا دورتموند نحو مانشستر سيتي بعد قضائه عامين مع الفريق الأصفر والأسود.

وسجل خوليان ألفاريز ونيثن أكي أيضا لسيتي حامل اللقب الذي فاز على فولهام في آخر 15 مواجهة بين الفريقين في الدوري، ويتصدر المسابقة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.

ولدى فولهام، الذي سجل هدف التعادل 1-1 بواسطة تيم ريم، أربع نقاط من أربع مباريات.

وأصبح هالاند أسرع لاعب يساهم في تسجيل 50 هدفا في الدوري الممتاز، حيث سجل 42 هدفا وصنع تسعة أهداف في 39 مباراة فقط.

وكانت أكثر اللحظات إثارة للجدل في هدف أكي قبل لحظات من الاستراحة، حيث بدا أنه سيتم إلغاء الهدف بسبب وجود زميله مانويل أكانجي في موقف تسلل أمام بيرند لينو حارس فولهام، لكن حكم الفيديو المساعد احتسب الهدف.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز توتنهام على بيرنلي 5 / 2، وونوتينجهام فورست على تشيلسي 1 / صفر، وتعادل بورنموث مع برينتفورد 2 / 2، وشيفيلد يونايتد مع إيفرتون 2/2.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع فولهام لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات وقتما تتاح أمامه الفرصة. ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر في الدقائق الأولى من اللقاء.

وبمرور الوقت بدأ فريق فولهام في الدخول في أجواء المباراة الهجومية وبادل مانشستر سيتي للهجمات لكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 27 والتي شهدت أخطر فرص اللقاء عندما توغل فيل فودين بالكرة من الناحية اليمنى حتى دخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة بيرند لينو حارس فولهام ليمرر كرة عرضية لحظة خروج الحارس من مرماه إلا أن الدفاع أبعدها.

وفي الدقيقة 31 سجل مانشستر سيتي هدف التقدم عندما استلم إيرلينغ هالاند كرة بينية داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليمرر كرة عرضية قابلها خوليان ألفاريز بتسديدة إلى داخل المرمى.

ولم تدم فرحة مانشستر سيتي طويلا حيث تمكن فولهام من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33 عندما لعبت ركلة ركنية قابلها راؤول خيمينز بتسديدة قوية تصدى لها الحارس إيدرسون مورايس لترتد إلى تيم ريم الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

بعد الهدف كثف مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم قبل نهاية هذا الشوط ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من فولهام لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والتي شهدت تسجيل مانشستر سيتي الهدف الثاني، عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء فولهام قابلها نيثن أكي بضربة رأس لتعانق كرته الشباك. ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2 / 1.

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ومع بداية الشوط الثاني، ضغط فريق فولهام هجوميا بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه لم يتراجع مانشستر سيتي لوسط ملعبه بل حاول هو الآخر شن هجمات بحثا عن تسجيل هدف ثالث.

وفي الدقيقة 58 سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث عندما مرر خوليان ألفاريز كرة بينية أخطأ تيم ريم، مدفاع فولهام، في التعامل معها لتصل إلى إيرلينغ هالاند الذي دخل بها منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية عانقت الشباك.

بعد الهدف استمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية بحثا عن تسجيل هدف رابع، وهو ما أجبر فريق فولهام على التراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي مانشستر سيتي مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 68 احتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعدما قام عيسى ديوب بدفع خوليان ألفاريز داخل منطقة الجزاء، وسدد هالاند ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 70.

بعد الهدف انحصر اللعب في وسط الملعب رغم وجود محاولات هجومية من الفريقين بحثا عن تسجيل الأهداف. وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة والتي شهدت تسجيل مانشستر سيتي للهدف الخامس عندما لعبت تمريرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها هالاند بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 5 / 1.

خ.س/ع أج (د ب أ، رويترز)

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