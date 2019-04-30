هاتريك مورا يطيح بأياكس ويقود توتنهام إلى نهائي الأبطال

أحرز البرازيلي لوكاس مورا ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي إلى فوز قاتل 3 / 2 في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية اليوم الاربعاء (الثامن من أيار/مايو 2019).

وبدا أياكس في طريقه للتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ 1996، وذلك لفوزه ذهابا خارج ملعبه 1-صفر ثم تقدمه إيابا بهدفين عبر ماثييس دي ليخت (5) والمغربي حكيم زياش (35)، لكن توتنهام عاد في الشوط الثاني بفضل ثنائية لمورا (55 و59) الذي قال كلمته في الوقت القاتل بتسجيله أيضا الهدف الثالث (90+6).

وسيكون النهائي المقرر في 1 الأول من حزيران/يونيو في مدريد إنجليزيا بالكامل لأن توتنهام سيتواجه مع ليفربول الفائز الثلاثاء على برشلونة 4-صفر بعد خسارته ذهابا صفر-3.

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ، أ ف ب)