هابيك يشارك في افتتاح القمة الاقتصادية الألمانية-الأفريقية

يفتتح وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار، روبرت هابيك، القمة الاقتصادية الألمانية-الأفريقية الخامسة في نيروبي رفقة رئيس الوزراء الكيني. ما أهمية أفريقيا للاقتصاد الألماني؟

يواصل وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك زيارته التي تستمر يومين إلى كينيا اليوم الثلاثاء (الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024) بافتتاح القمة الاقتصادية الألمانية-الأفريقية الخامسة في العاصمة الكينية نيروبي رفقة رئيس الوزراء الكيني موساليا مودافادي.

وتعتبر هذه الفعالية الاقتصادية الأهم لألمانيا في القارة الأفريقية. ومن المتوقع أن يحضر القمة نحو 800 مشارك من مختلف الدول الأفريقية ومن ألمانيا.

وتحظى أفريقيا باهتمام الاقتصاد الألماني بسبب حراكها الاقتصادي العالي. وتتمتع القارة بثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بعد آسيا، وإن كان ذلك انطلاقاً من مستوى اقتصادي منخفض. وفي العام الماضي وصل حجم التجارة الخارجية الألمانية مع القارة إلى مستوى قياسي بلغ 2ر61 مليار يورو.

وفي اليوم الأول من زيارته أمس الاثنين، اطلع هابيك على تطوير الطاقة المتجددة وتدريب العمال المهرة. وفي كينيا وحدها يدخل سوق العمل كل عام ما بين 800 ألف ومليون شاب، معظمهم من المتعلمين تعليماً جيداً، بينما لا تتاح للعديد منهم سوى فرص ضئيلة للتقدم المهني.

وقبل توجهه إلى كينيا في زيارة تستغرق يومين، قال هابيك:" نلاحظ أن شركاء التجارة التقليديين، مثل الصين والولايات المتحدة، يعزلون أنفسهم بشكل متزايد أو يهددون بعزل أنفسهم". وأضاف أن الاقتصاد الألماني بحاجة إلى تنويع شراكاته مشيراً إلى أن هذا يشمل أفريقيا أيضاً.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس.

ورأى هابيك أنه رغم أن الشركات الألمانية موجودة في القارة الأفريقية، فإن العلاقات مع أفريقيا ومع كينيا تحديداً ليست مكثفة بشكل كبير، وذكر أن أفريقيا لا تزال قارة فقيرة، رغم نموها السريع ووجود عدد كبير للغاية من الشباب بين سكانها، وأردف: "لكن العلاقات التجارية التقليدية غالباً ما تتجاوز أفريقيا". وأوضح هابيك أن الصين بالذات "تستغل هذا الوضع وتظهر هناك بسياسات تجارية شديدة العدوانية".

وقال إن الهدف في أفريقيا هو بناء شراكات تجارية جديدة، وفي الوقت نفسه منع وقوع مناطق بأكملها تحت الهيمنة الاقتصادية والسياسية لدول أخرى.

خ.س/ح.ز (د ب أ)