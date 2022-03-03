هابيك يدافع عن اتفاقات محتملة مع قطر والإمارات لتوريد الطاقة

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن بلاده لا يمكنها الاعتماد على الدول الديمقراطية فقط لتغطية احتياجاتها من الطاقة مستقبلا.

وقبل توجهه إلى قطر والإمارات ، قال نائب المستشار الألماني، أولاف شولتس في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه زونتاغس تسايتونغ" الألمانية التي ستصدر غدا الأحد إن "الكثير من دول (منظمة) أوبك إشكالية، غير أن هناك فارقا بين دولة غير ديمقراطية يكون فيه موقف حقوق الإنسان إشكاليا ودولة استبدادية تخوض حربا عدوانية مخالفة للقانون الدولي قبالة بابنا، ولا يمكننا استبعاد كل الدول من التوريدات".

وتوجه هابيك اليوم السبت (19 مارس/ آذار 2022) إلى قطر ومنها سيسافر إلى الإمارات، وتعد هذه الجولة جزءا من الجهود الرامية إلى تقليص اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي بعد الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، وهو نفس السبب الذي سافر هابيك لأجله إلى النرويج.

يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، لكن الجزء الأكبر من صادرات قطر من الغاز المسال موجه إلى آسيا. وستتركز محادثات هابيك في الإمارات على الهيدروجين الأخضر.

مشاهدة الفيديو 01:44 ألمانيا ومساعيها لتخفيف الاعتماد على النفط والغاز الروسيين

وبحسب الصحيفة، فإن تصريحات هابيك عن التعاون مع حكومات غير ديمقراطية تعلقت صراحة بالطاقات المتجددة وذكر أن هناك مصادر إمداد مختلفة بهذا النوع من الطاقة وقال:" إذا تحلينا بالذكاء، فإننا سننوع من وارداتنا المستقبلية من الهيدروجين بشكل فعلي".

وروسيا هي أكبر مورد للغاز إلى ألمانيا، وفقا لبيانات على موقع وزارة الاقتصاد على الإنترنت. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا، أطلق هابيك العديد من المبادرات لتقليص اعتماد ألمانيا على روسيا في مجال الطاقة بما يشمل الطلبيات الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال غير الروسي، وخططا لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وعدم التسرع في التخلي عن استخدام الفحم.

وقال هابيك قبل جولته "الهدف ... هو إقامة شراكة في مجال الهيدروجين على المدى المتوسط ووضعها في إطار سياسي". ويرافقه نحو 20 ممثلا لشركات ألمانية، كثير منها من قطاع الطاقة.

إمدادات الغاز لفصل الشتاء لم يتم تأمينها بشكل كامل بعد

على صعيد متصل، ذكر هابيك أنه لم يتم حتى الآن تأمين إمدادات الغاز في ألمانيا بالكامل لفصل الشتاء المقبل. وقال الوزير السبت في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية: "يعني هذا أنه إذا لم نحصل على المزيد من الغاز بحلول الشتاء المقبل، وتقلصت الإمدادات من روسيا، أو انقطعت، فلن يكون لدينا ما يكفي من الغاز لإبقاء جميع المنازل دافئة وتشغيل جميع الصناعات".

علاوة على ذلك، أشار هابيك إلى أن "الغاز يُستخدم بشكل أساسي في الصناعة، في بداية سلسلة التوريد، ثم يكون هناك أو يمكن أن يكون هناك نوع من تأثير الدومينو". وعن الاعتماد على مورد واحد مثل روسيا، قال هابيك: "كان هذا ببساطة غباء".

وقال هابيك في تصريحاته لـ"دويتشلاند فونك" إن السوق العالمية للغاز متوترة، وأضاف: "يمكن بالطبع زيادة كميات التسليم، لكن الدول الموردة في الواقع ليست مهتمة بذلك"، موضحا أن الدول الموردة لديها الآن أقصى قدر من الأرباح، مشيرا إلى أن الأسعار مرتفعة مع ثبات تكاليف الإنتاج، وقال: "في ضوء ذلك نجد بعض الممانعة".

وذكر هابيك أنه رغم ذلك يمكن التغلب على الأمر من خلال إبرام عقود توريد طويلة الأمد، على سبيل المثال، معربا عن تفاؤله أيضا إزاء إمكانية إبرام عقود قصيرة الأجل أيضا. كما أشار إلى أن التعطش للغاز كبير لدرجة أنه "سيُجرى بالتأكيد إيجاد حل جيد لأوروبا".

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ، رويترز)