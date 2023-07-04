 نَسرين | تقارير جديدة | DW | 04.07.2023

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تقارير جديدة

نَسرين

تناضل نسرين سوتوده منذ أربعة عقود تقريبا من أجل الأطفال والنساء والمضطهدين في إيران. المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان تخاطر مرارا بحريتها، وأصبحت بنضالها هذا رمزا للمقاومة والأمل.

Nasrin

Nasrin

حكم عليها بالسجن38 عاما و148 جلدة، ورغم هذه العقوبة الوحشية تواصل نسرين سوتوده نضالها السلمي. ترافقها كاميرا سرية خلال نشاطها وتظهر جوانب غير معروفة من إيران. البعض يقارنها بنشطاء حقوق الإنسان العظماء مثل نيلسون مانديلا. مهراوة، ابنة نسرين البالغة من العمر 21 عاما انضمت هي أيضا إلى نضال والدتها.

 

Archivbild 2018 | Shirin Ebadi, iranische Juristin & Menschenrechtsaktivistin | Friedensnobelpreisträgerin

في عام 2006 أسست نسرين بالاشتراك مع مواطنتها شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل مركز حماية حقوق الإنسان في إيران. في عام 2010 تم اعتقال شيرين لدفاعها عن متظاهرين تابعين لحركة معارضة. بعد ذلك بعام حُكم عليها بالسجن أحد عشر عاما. وإثر احتجاجات عالمية ومناشدات للحكومة الإيرانية أطلق سراحها في أوائل عام 2013. 

 

Nasrin

لكن منذ عام 2018 تقبع الحائزة على جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان في السجن مرة أخرى بتهمة الترويج لـ"دعاية مناهضة للدولة". رغم ذلك تواصل المرأة البالغة من العمر 57 عاما كفاحها السلمي ضد الظلم حتى من داخل سجن قرتشك سيئ السمعة في جنوب طهران، حيث أضربت عن الطعام لمدة 50 يوما تقريبا احتجاجا على ظروف سجن معتقلين سياسيين خلال جائحة كورونا.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 31 يوليو/تموز 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 31 يوليو/تموز 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 31 يوليو/تموز 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 01 أغسطس/آب 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 01 أغسطس/آب 2023 – 01:00 UTC
الخميس 03 أغسطس/آب 2023 – 11:00 UTC
الخميس 03 أغسطس/آب 2023 – 15:00 UTC
السبت 03 أغسطس/آب 2023 - 05:00 UTC

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