 نيو: نظام استبدال بطاريات السيارات الكهربائية | عالم السرعة | DW | 09.12.2022

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عالم السرعة

نيو: نظام استبدال بطاريات السيارات الكهربائية

تشتهر شركة نيو للسيارات الكهربائية في الصين بنظام استبدال البطاريات، فإلى جانب الشحن، يمكن للعملاء استبدال بطارياتهم الفارغة بسهولة أيضًا، فهل هذا أسرع؟ مجلة عالم السرعة تختبر ذلك.

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