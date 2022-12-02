نيو: نظام استبدال بطاريات السيارات الكهربائية

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تشتهر شركة نيو للسيارات الكهربائية في الصين بنظام استبدال البطاريات، فإلى جانب الشحن، يمكن للعملاء استبدال بطارياتهم الفارغة بسهولة أيضًا، فهل هذا أسرع؟ مجلة عالم السرعة تختبر ذلك.
بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟
توعد مفوض أوروبي تويتر بفرض غرامات وحتى إغلاق المنصة إذا لم تلتزم بقوانين الاتحاد، بينما أكد الرئيس الفرنسي ماكرون في اجتماع مع إيلون ماسك، مالك تويتر، على ضرورة "بذل جهد للامتثال للتشريعات الأوروبية".
حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من حرب تجارية مع واشنطن بسبب قانون "مكافحة التضخم" الأمريكي، في حين أكد ماكرون من واشنطن رغبة الأوروبيين في "تسوية" الخلاف مع الأمريكيين، عقب وصف خطوات واشنطن بـ"شديدة العدائية".
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