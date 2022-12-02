نيو: نظام استبدال بطاريات السيارات الكهربائية

الاتحاد الأوروبي يهدد تويتر بغرامات وبالإغلاق وماكرون يلتقي ماسك

توعد مفوض أوروبي تويتر بفرض غرامات وحتى إغلاق المنصة إذا لم تلتزم بقوانين الاتحاد، بينما أكد الرئيس الفرنسي ماكرون في اجتماع مع إيلون ماسك، مالك تويتر، على ضرورة "بذل جهد للامتثال للتشريعات الأوروبية".