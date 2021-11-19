 نيو تسعى لغزو الأسواق الأوروبية | عالم السرعة | DW | 02.12.2021

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عالم السرعة

نيو تسعى لغزو الأسواق الأوروبية

نيو إي إس الكهربائية، أول سيارة تغزو بها شركة نيو الصينية سوق السيارات الأوروبية. مجلة عالم السرعة تختبر هذه السيارة ذات الدفع الرباعي وتراهن عليها لكسب رهان التنقل الرفيق بالبيئة.

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