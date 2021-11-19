نيو تسعى لغزو الأسواق الأوروبية

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نيو إي إس الكهربائية، أول سيارة تغزو بها شركة نيو الصينية سوق السيارات الأوروبية. مجلة عالم السرعة تختبر هذه السيارة ذات الدفع الرباعي وتراهن عليها لكسب رهان التنقل الرفيق بالبيئة.
حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟
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