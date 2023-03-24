"نيو" الكهربائية وسط الثلوج

الرابحون والخاسرون - توقعات سوق السيارات في عام 2023

بعد أزمات عديدة، من المحتمل أن يزداد العرض في سوق السيارات في 2023، وتلوح في الأفق خصومات أكبر على السيارات ذات محركات البنزين أو الديزل. فماذا بشأن السيارات الكهربائية؟. توقعات عام 2023 في هذا التقرير.