 "نيو" الكهربائية وسط الثلوج | عالم السرعة | DW | 06.04.2023

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عالم السرعة

"نيو" الكهربائية وسط الثلوج

في حلقة اليوم من عالم السرعة سنقوم بتجربة "نيو" أفضل سيارة كهربائية صينية. واخترنا شمال الصين حيث درجات الحرارة 40 تحت الصفر، وأردنا معرفة قدرة هذه السيارة على مقاومة البرد طيلة 1500 كلم. تحد كبير يستحق المتابعة.

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