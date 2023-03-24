"نيو" الكهربائية وسط الثلوج

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في حلقة اليوم من عالم السرعة سنقوم بتجربة "نيو" أفضل سيارة كهربائية صينية. واخترنا شمال الصين حيث درجات الحرارة 40 تحت الصفر، وأردنا معرفة قدرة هذه السيارة على مقاومة البرد طيلة 1500 كلم. تحد كبير يستحق المتابعة.
أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن" عن عزمها تقديم سيارة كهربائية منخفضة السعر لعامة المستهلكين. ومن المتوقع طرح السيارة في الأسواق خلال السنوات القليلة القادمة. فما هي مميزاتها؟
بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟
بعد أزمات عديدة، من المحتمل أن يزداد العرض في سوق السيارات في 2023، وتلوح في الأفق خصومات أكبر على السيارات ذات محركات البنزين أو الديزل. فماذا بشأن السيارات الكهربائية؟. توقعات عام 2023 في هذا التقرير.
نجح المغرب في توقيع عقود ضخمة مع شركتي بي أم دبليو ورينو لتوريد الكوبالت الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية. وتطمح المملكة أن تصبح موردا مستداما بعد إكمال سلاسل إنتاج المعدن ومشاريع تدوير البطاريات القديمة.
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