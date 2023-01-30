نيو إي تي 5 - كهربائية وقوية وراقية

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سيارة نيو إي تي 5 الصينية الجديدة، سيارة قوية وترمز للرفاهية ومزودة بمحرك عملاق: تتسارع من 0 - 100 كم/سا خلال أربع ثوان فقط، إلى جانب نظام تأجير البطارية التي لا حاجة لشحنها من جديد، بل يتم استبدالها.
تهيمن الشركات الصينية في الوقت الحالي على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بداية من التصنيع وحتى التجميع، وهو الأمر الذي يزيد من اعتماد قطاع تصنيع السيارات في الغرب على الصين. فهل الغرب قادر على اللحاق بالصين؟
إنها واحدة من أهم ابتكارات القرن الحادي والعشرين: بطارية أيونات الليثيوم. هذه التكنولوجيا الجديدة هي أساس وسائل النقل الكهربائية والرقمنة، وتتيح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟
تنتشر شائعات مختلفة بشأن السيارات الكهربائية حول مدى إسهامها في الحفاظ على البيئة وخصوصاً ما يتعلق بإنتاج البطاريات التي تعمل بها تلك السيارات ومحطات الشحن المختلفة لتلك البطاريات.. فما هي الحقيقة؟
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