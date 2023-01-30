نيو إي تي 5 - كهربائية وقوية وراقية

بطاريات السيارات الكهربائية.. هل يستطيع الغرب اللحاق بالصين؟

تهيمن الشركات الصينية في الوقت الحالي على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بداية من التصنيع وحتى التجميع، وهو الأمر الذي يزيد من اعتماد قطاع تصنيع السيارات في الغرب على الصين. فهل الغرب قادر على اللحاق بالصين؟