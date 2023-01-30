 نيو إي تي 5 - كهربائية وقوية وراقية | عالم السرعة | DW | 25.05.2023

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عالم السرعة

نيو إي تي 5 - كهربائية وقوية وراقية

سيارة نيو إي تي 5 الصينية الجديدة، سيارة قوية وترمز للرفاهية ومزودة بمحرك عملاق: تتسارع من 0 - 100 كم/سا خلال أربع ثوان فقط، إلى جانب نظام تأجير البطارية التي لا حاجة لشحنها من جديد، بل يتم استبدالها.

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