نيو أورليانز: مقتل السائق والتحقيق في الهجوم "كعمل إرهابي"

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي أنه يحقق في هجوم الدهس الدامي بمدينة نيو أورليانز بوصفه "عملا إرهابيا"، مؤكدا مقتل المشتبه بتنفيذه بعد خلف عشرة قتلى وإصابة نحو 30 آخرين من المحتفلين برأس السنة.

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أنه يحقق في هجوم الدهس الدامي الذي شهدته نيو أورليانز الأربعاء (الأول من يناير/ كانون الثاني 2025) بوصفه "عملا إرهابيا"، مؤكدا مقتل المشتبه بتنفيذه.

وقالت الشرطة الفدرالية في بيان: "هذا الصباح، اقتحم شخص بسيارته حشدا من الناس في شارع بوربون في نيو أورليانز، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة عشرات آخرين".

وأضاف البيان بالقول: "ثم حصلت مواجهة بين الشخص وقوات إنفاذ القانون المحلية وقد قتل. إن مكتب التحقيقات الفدرالي هو وكالة التحقيق الرئيسية، ونعمل مع شركائنا على التحقيق في الأمر بوصفه عملا إرهابيا".

وفي هذا السياق أيضا أكد عضو مجلس مدينة نيو أورليانز أوليفر توماس "نعلم أن مرتكب الجريمة قُتل... بينما نبحث عن الدافع، تذكروا أنه لا منطق للشر".

ولم تعلن الشرطة والجهات الأمنية المسؤولة أي معلومات فورية عن هوية السائق، لكنها أضافت أن أكثر من 300 من أفرادها كانوا في الخدمة وقت وقوع الحادث. وتستضيف المدينة كل رأس سنة بطولة شوجر بأول الجامعية لكرة القدم الأمريكية الكلاسيكية.

العثور على ما يُشته بأنه "عبوة ناسفة"

بدورها وصفت لاتويا كانتريل رئيسة بلدية نيو أورليانز الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، كما قال مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان لاحقا: "نعمل مع شركائنا للتحقيق في هذا باعتباره عملا إرهابيا". وقالت دنكان إنه تم العثور على ما يشتبه أنه عبوة ناسفة بدائية الصنع وإن مكتب التحقيقات يعمل على تحديد ما إذا كانت قابلة للاستخدام.

ويظهر مقطع مصور تم التحقق منه التقطه أحد المارة جثتين على الأقل مدهوستين في الشارع، إحداهما ملقاة في بركة دماء فيما يبدو. ويظهر أحد المارة بجانب إحدى الجثتين بينما تمر مسرعة مجموعة من أفراد الجيش بالزي الرسمي.

وقال جيف لاندري حاكم ولاية لويزيانا على منصة إكس "وقع عمل مروع من أعمال العنف في شارع بوربون في وقت سابق من صباح اليوم"، ودعا السكان إلى الابتعاد عن منطقة الهجوم.

وذكرت إدارة الاستعداد للطوارئ في مدينة نيو أورليانز أن المصابين نُقلوا إلى خمسة مستشفيات مختلفة على الأقل. كما قال البيت الأبيض إنه على اتصال برئيس البلدية لتقديم الدعم.

"حاول دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص"

وقُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون عندما دهست شاحنة صغيرة حشدا من المحتفلين برأس السنة في حي سياحي بنيو أورليانز، وفق ما أعلنت سلطات المدينة الأمريكية. وأعلنت هيئة الطوارئ المحلية في بيان عن وقوع "عدد كبير من الإصابات" نتيجة "دهس آلية حشدا كبيرا في شارع كانال وبوربون".

وأكدت الشرطة في نيو أورليانز أن سائق الشاحنة الصغيرة حاول "دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص". بدورها قالت المسؤولة في الشرطة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحافي عقب الهجوم إن السائق "كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة"، مشيرة إلى أنه أطلق النار من سيارته على شرطيين متسببا بإصابة اثنين منهما.

وأضافت كيركباتريك: "هذا الرجل، الجاني، أطلق النار على عناصرنا من سيارته خلال العملية، وأصيب اثنان منهم وحالتهما مستقرة". وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأربعاء إن المحققين عثروا على عبوة ناسفة بدائية الصنع في موقع عملية الدهس.

شهدت نيو أورليانز حوادث إطلاق نار وصدم مركبات لحشود في احتفالات سابقة صورة من: Gerald Herbert/AP/picture alliance

ولم تحدد هيئة الطوارئ وقت الهجوم، لكن من المؤكد أن المنطقة كانت مكتظة بالأشخاص الذين كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في الحي التاريخي الشهير المعروف بـ "الحي الفرنسي".

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن شهود قولهم إن شاحنة تسير "بسرعة كبيرة" صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ في إطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى الرد.

وشهدت نيو أورليانز حوادث إطلاق نار وصدم مركبات لحشود في احتفالات سابقة، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين قُتلا وأصيب 10 آخرون في حادثي إطلاق نار منفصلين خلال احتفال بالمدينة حضره الآلاف.

وفي فبراير/ شباط 2017، صدمت شاحنة صغيرة يقودها رجل، قالت الشرطة إنه كان ثملا للغاية على ما يبدو، حشدا من المتفرجين الذين كانوا يشاهدون العرض الرئيسي لمهرجان في نيو أورليانز مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ، أ ب، أ ف ب، رويترز)