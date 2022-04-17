نيويورك 11 سبتمبر - بانوراما جديدة من تصميم ياديجارأسيسي

وزير داخلية ألمانيا: أحبطنا 23 هجوما إرهابيا والخطر لايزال قائماً

في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن ألمانيا أحبطت 23 هجوما إرهابيا منذ عام 2000، محذراً من أن "الخطر لايزال قائماً". ويبلغ عدد الإسلامويين الخطيرين ألفي شخص، حسب الاستخبارات.