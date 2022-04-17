 نيويورك 11 سبتمبر - بانوراما جديدة من تصميم ياديجارأسيسي | يوروماكس | DW | 17.04.2022

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يوروماكس

نيويورك 11 سبتمبر - بانوراما جديدة من تصميم ياديجارأسيسي

البانوراما الجديدة للفنان ياديجار أسيسي هي مشروع مناهض للحرب. تحدثت يوروماكس مع الفنان آنية عمله الفني غير المتوقعة.

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