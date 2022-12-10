نيويورك: جنة بدل مكب نفايات

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في نيويورك تم إنشاء منتزه فريشكيلز في جزيرة ستاتين، بمساحة تبلغ ثلاثة أضعاف سنترال بارك، محل أكبر مكب نفايات في العالم كان موجوداً هناك وهذا ما يجعل المنتزه مميزا. الآن تعيش النباتات والحيوانات هناك مرة أخرى.
توجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لنيويورك قبل أن تنتقل إلى كندا. وستشارك الوزيرة أولاص في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بمقر الأمم المتحدة حيث خطابا تجدد فيه سياسة برلين بهذا الشأن.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 1942 جرى الاحتفال بالعرض الأول لفيلم "كازابلانكا"، الذي أصبح أيقونة سينمائية، مع بطليه هامفري بوغارت وإنغريد بيرغمان. وفي الوقت نفسه تشكل في "كازابلانكا" ( الدارالبيضاء) التحالف المضاد لهتلر.
يظهر فيلم ماريا شرادر الدرامي (هي قالت) "She Said" قوة الصحافة الاستقصائية التي أزالت الستار عن "فضيحة وينشتاين" وظهور حركة "أنا أيضا" ضد التحرش للعلن، التي أدت إلى إسقاط هرم سينمائي عالمي بهوليود وأصبح عبرة لآخرين.
ذكر باحثون أن مريضة أمريكية مصابة بسرطان الدم أصبحت أول امرأة وثالث شخص على الإطلاق يتعافى من الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بعد خضوعها لعملية لزراعة خلايا جذعية من متبرع كان مقاوما بشكل طبيعي للفيروس.
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