العولمة 3000

نيويورك: جنة بدل مكب نفايات

في نيويورك تم إنشاء منتزه فريشكيلز في جزيرة ستاتين، بمساحة تبلغ ثلاثة أضعاف سنترال بارك، محل أكبر مكب نفايات في العالم كان موجوداً هناك وهذا ما يجعل المنتزه مميزا. الآن تعيش النباتات والحيوانات هناك مرة أخرى.