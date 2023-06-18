نيويورك تايمز: أدلة على ضلوع روسيا في تفجير سد كاخوفكا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية" (18 يونيو/حزيران 2023)، نقلا عن مهندسين وخبراء متفجرات، أن تحقيقا أجرته وجد أدلة تشير إلى انفجار عبوة ناسفة في ممر عبر القاعدة الخرسانية لسد كاخوفكامما أدى إلى تدميره في السادس من يونيو حزيران. وأضافت الصحيفة "تشير الأدلة بوضوح إلى أن السد انهار نتيجة انفجار نفذه الجانب الذي يسيطر عليه: روسيا".

على نحو منفصل، قال فريق من الخبراء القانونيين الدوليين، الذين يساعدون في تحقيق يجريه الادعاء الأوكراني، في النتائج الأولية يوم الجمعة إن الانهيار الذي وقع في منطقة خيرسون كان بسبب متفجرات زرعها الروس "على الأرجح بدرجة كبيرة".

السلطات الأوكرانية تواصل إجلاء المتضررين من الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا

ويتهم الكرملين كييف بتخريب السد الكهرومائي بغرض قطع مصدر رئيسي للمياه عن شبه جزيرة القرم وصرف الانتباه عن هجوم مضاد "متعثر" ضد القوات الروسية، فيما تتهم أوكرانيا روسيا بتفجير السد الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، والخاضع للسيطرة الروسية منذ الأيام الأولى لغزو موسكو الذي بدأته العام الماضي. وأدى ذلك إلى تدفق المياه عبر مساحة كبيرة من ساحة المعركة وتدمير الأراضي الزراعية وقطع إمدادات المياه عن المدنيين.

ولم يتسن التحقق من مصدر مستقل من المزاعم حول سبب الانفجار. ونقلت الصحيفة عن المهندسين قولهم إن الفحص الكامل للسد بعد تصريف المياه منه يمكن أن يحدد تسلسل الأحداث التي أدت إلى الدمار. وقالت الصحيفة "قد يحدث انهيار بسبب تآكل ناتج عن اندفاع المياه عبر البوابات في حال كان تصميم السد سيئا، أو كانت الخرسانة لا تستوفي المعايير، لكن المهندسين استبعدوا ذلك".

ح.ز/ م. س (رويترز)