نيوكاسل يطالب جماهيره بعدم ارتداء ملابس على الطراز العربي

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن بعض جماهير نيوكاسل قامت بارتداء الملابس التقليدية وأغطية الرأس في مباراة الفريق أمام توتنهام يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي، وهي المباراة الأولى للفريق تحت الإدارة الجديدة.

اليوم الأربعاء (20 أكتوبر/تشرين أول 2021) جاء رد فعل النادي على الشكل التالي: "نيوكاسل تقدم برجاء لجماهيره بعدم ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المعروفة في الشرق الأوسط في المباريات، إن لم يكونوا يرتدون تلك الملابس عادة".

وأضاف البيان: "عدد من جماهير الفريق التي حضرت إلى ملعب سانت جيمس بارك قامت بارتداء أغطية للرأس وملابس عربية تقليدية، وذلك احتفالا باستحواذ تحالف "بي إي إف" و"بي سي بي كابيتال بارتنرز" و"أر أند بي" على النادي". وتابع: "لم يشعر أحد من الإدارة الجديدة بأي شكل من أشكال الإهانة من ملابس المشجعين الذين أرادوا الاحتفال بتلك الطريقة، حيث تم اعتبارها لفتة طيبة وإيجابية ومرحب بها".

وأوضح نيوكاسل: "ورغم ذلك فإنه من الممكن أن يكون ارتداء تلك الملابس غير مناسب ثقافيا وقد يتسبب في الإساءة للآخرين".

واختتم نيوكاسل بيانه "نشجع كل الزائرين للنادي على ارتداء ما يناسب ثقافتهم أو دينهم، لمواصلة صورة التنوع والتعدد الاجتماعي وهي التي يستمد منها النادي الدعم بكل فخر". ويحتل نيوكاسل المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد ثلاث نقاط قي ترتيب الدوري الإنجليزي.

ف.ي/خ.س (د.ب.ا)