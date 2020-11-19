 نيوكاسل يرفع دعوى قضائية بعد فشل صفقة الاستحواذ السعودي عليه | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.11.2020

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سياسة واقتصاد

نيوكاسل يرفع دعوى قضائية بعد فشل صفقة الاستحواذ السعودي عليه

رفع فريق نيوكاسل الإنكليزي دعوى قضائية على خلفية فشل صفقة الاستحواذ المقدّمة من صندوق الاستثمارات السعودي المرتبط بمحمد بن سلمان. الصفقة كانت قد واجهت اعتراضات وانتقادات من منظمات حقوقية ومن شبكة "بي إن سبورتس" القطرية.

توصلت أماندا ستايفلي مديرة شركة بي سي بي كابيتال بارتنرز إلى اتفاق مع مالك النادي آشلي في نيسان/ أبريل الماضي لبيع النادي، في صفقة يستحوذ بموجبها الصندوق السعودي المرتبط بولي العهد الامير محمد بن سلمان، على 80 في المئة من الأسهم.

توصلت أماندا ستايفلي مديرة شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" إلى اتفاق مع مالك النادي آشلي في نيسان/ أبريل الماضي لبيع النادي، في صفقة يستحوذ بموجبها الصندوق السعودي المرتبط بولي العهد الامير محمد بن سلمان، على 80 في المئة من الأسهم.

أعلن نادي الأنكليزي لكرة القدم الخميس (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) أنه تقدم بدعوى قضائية ضد رابطة الدوري الممتاز على خلفية فشل صفقة الاستحواذ المقدّمة من صندوق الاستثمارات السعودي في أواخر تموز/ يوليو الفائت. وكانت مجموعة تضم صندوق الاستثمارات العامة، شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" والأخوين الثريين البريطانيين ديفيد وسايمون روبن، قد سحبت في تموز/ يوليو عرضها المقدرة قيمته بـ300 مليون جنيه استرليني (391 مليون دولار) للاستحواذ على نيوكاسل، بعد "عملية مطوّلة" امتدت لأشهر ولاقت انتقادات واسعة على خلفيات حقوقية وتجارية.

مختارات

بعد استضافة المملكة لعدد من الأحداث الرياضية ككأس السوبر الإيطالية والإسبانية ورالي دكار، تقارير صحفية تتحدث عن صفقة سعودية لشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي، الأمر الذي دفع منظمة العفو الدولية للتحذير من مغبة ذلك.

كل شيء يصلح للمنافسة بين السعودية وقطر، بما في ذلك بث المباريات الرياضية. لكن تداعيات قنوات القرصنة beoutQ لم تتوقف عند سجال الأزمة الخليجية، بل جرّت اتحادات رياضية كبيرة تبقى مستعدة للدفاع عن مصالحها، مهما كلّفها ذلك.

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوقف قرصنة شركة "بي آوت كيو" السعودية لبرامج "بي إن سبورتس" القطرية فيما يخص مونديال السيدات في فرنسا داعيا الشركة المشغلة للقمر الصناعي "عرب سات" بالتعاون لمنع ذلك.

وسبق أن أشار مالك النادي مايك آشلي الى أنه سيستعين بمحامين بعد فشل الصفقة حيث كشف نيوكاسل الخميس عن الدعوى القانونية ردًا على "تسريبات" مزعومة من رابطة الدوري الممتاز. وجاء في بيان صادر عن النادي "يتفهم النادي أن هذه الأمور ستشكّل مصدر قلق كبير لجماهيره، وبالتالي يعتبر أنه في ضوء المعلومات التي كشفت عنها رابطة الدوري الإنكليزي، ليس أمامه سوى خيار الرد وإطلاع جمهوره على المستجدات".

وتابع "لا يعلّق النادي على مضمون الدعوى، لكن يمكنه تأكيد أنه تقدّم بها ضد رابطة الدوري". وأردف "من غير الواضح متى سيتم حل هذه الإجراءات، نظرًا الى مقاربة رابطة الدوري ومحاميها من شركة بيرد أند بيرد. ومع ذلك، سيواصل النادي بذل قصارى جهده للضغط من أجل جلسة استماع لمطالبه عادلة وشاملة وملائمة".

شبكة "بي إن سبورتس" القطرية

وأبدت أماندا ستايفلي مديرة شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" ومديرة الاعمال المعروفة بعلاقاتها القوية في الشرق الأوسط، رغبتها بشراء النادي منذ أعوام، وتوصلت الى اتفاق مع آشلي في نيسان/ أبريل الماضي لبيع النادي، في صفقة يستحوذ بموجبها الصندوق السعودي المرتبط بولي العهد الامير محمد بن سلمان، على 80 في المئة من الأسهم. لكن العرض واجه مواقف سلبية من منظمات غير حكومية تنتقد سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومن شبكة "بي إن سبورتس" القطريةالمالكة لحقوق بث الدوري الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تتهم الرياض بالوقوف خلف قرصنة بث القنوات التابعة لها.

مالك النادي مايك آشلي غير محبوب بين جماهير نادي نيوكاسل.

أشار مالك النادي مايك آشلي الى أنه سيستعين بمحامين بعد فشل الصفقة حيث كشف نيوكاسل الخميس عن الدعوى القانونية ردًا على "تسريبات" مزعومة من رابطة الدوري الممتاز.

كما لاقى معارضة واسعة من منظمات حقوقية. وحذرت منظمة العفو الدولية في رسالة الى ماسترز من "خطر أن تصبح (البطولة) ضحية" في حال صرفت النظر عن حقوق الانسان. وأحرز نيوكاسل يونايتد لقب بطولة إنكلترا أربع مرات آخرها في موسم 1926-1927، لكن لقبه الكبير الأخير يعود الى العام 1955. الا أن النادي يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وكان العديد من مشجعيه يمنون النفس في أن تنجح الصفقة وتكرار إنجاز مانشستر سيتي الذي حقق أربعة ألقاب في البرميرليغ منذ انتقال ملكيته الى الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان في العام 2008.

وكان مشجعو النادي المكنى بـ"ماغبايز"، يأملون في أن تنقذهم الصفقة من آشلي الذي لم يحظ بشعبية كبرى في 13 عاما على رأس النادي الشمالي، وهبط خلالها فريق نهر "تاين" مرتين الى دوري المستوى الثاني قبل العودة الى البريمرليغ.

ع.خ/ ع.ج.م (ا ف ب)

  • Fussball St. Germain Arabische Investoren (Getty Images/AFP/F. Fife)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    على الصعيد الرياضي، اشترت قطر جميع أسهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في سنة 2012. بالإضافة إلى نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد. ويترأس النادي رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي الذي يترأس شبكة " بي أن سبورت" الرياضية أيضا، وكان يشغل منصب مدير التسويق في قناة الجزيرة الرياضية.

  • Fußball Manchester City Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan (Getty Images/F. Nel)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    بينما اشترت مجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار التي يملكها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي العريق في سنة 2008.

  • UEFA Champions League Gruppe B Malaga FC AC Milan Fußball (picture-alliance/dpa)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    أما الشيخ القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، فقد اشترى نادي ملقا الإسباني الذي يلعب في الدرجة الأولى للدوري الٍإسباني.

  • Bildergalerie Norman Foster Gherkin London (picture-alliance/EPA/L. Parnaby)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    أما في مجال الاستثمارات العقارية فتفوقت قطر على منافستها الإمارات في أوروبا. إذ يملك "جهاز قطر للاستثمار" عدة فنادق ومشاريع عقارية في أوروبا، منها فندق "مارتيناز" في كان وفندق اللوفر في باريس، بالإضافة إلى شركات عقارية عملاقة في بريطانيا.

  • Bildergalerie Kaufhäuser Harrods London (Getty Images)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    اشترى "جهاز قطر للاستثمار" متجر "هارودز" الشهير في لندن من رجل الأعمال المصري الأصل محمد الفايد في سنة 2010.

  • Symbolbild Barclays Probleme (Reuters)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    يملك "جهاز قطر للاستثمار" أيضا 10 بالمائة من شركة سوق لندن للأوراق المالية و6 بالمائة من بنك "باركليز" البريطاني و5 بالمائة من بنك "كريديت سويس" السويسري، ويملك كذلك اسهما في العديد من الشركات العملاقة، مثل "غلينكور" و"ساينسبوري" وفينشي".

  • Airberlin - Sonderlackierung Etihad (airberlin)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    بينما تملك شركة "الإتحاد للطيران" الإماراتية المملوكة من حكومة أبو ظبي بالكامل، نحو 30 بالمائة من شركة "أير برلين" للطيران الألمانية.

  • GERMANY-AUTO-VOLKSWAGEN (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    يبلغ حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا وحدها أكثر من 25 مليار يورو، وتشمل 17 بالمائة من شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات، و10 بالمائة من بنك "دويتشه بانك" و 3 بالمائة من شركة "سيمنس" و أكثر من 14 بالمائة من شركة "هاباغ لويد" للنقل.

  • Pressebild Mercedes-Benz startet Pkw-Produktion in Brasilien (Daimler/Foto: Malagrine)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    شركة "دبي القابضة" التي تعود ملكيتها لإمارة دبي لها أسهما في شركات "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات العملاقة التي تملك مرسيدس. وتملك إمارة دبي أيضا أسهما في شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات.

  • Screenshot huffpostarabi.com (huffpostarabi.com)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    الجانب الإعلامي لم يسلم من "حرب الاستثمارات"، إذ تدعم قطر عدة مشاريع إعلامية دولية، قد يكون أبرزها موقع هافينغتون بوست بالعربي، الذي يشرف عليه إعلاميون كانوا قد عملوا بقناة الجزيرة القطرية، مثل وضاح خنفر مدير شبكة الجزيرة سابقا. بالإضافة إلى ذلك تمول قطر موقعي "ميدل إيست آي" الإنجليزي و"عربي 21" ومقراهما في لندن.

  • Screenshot alaraby.co.uk (alaraby.co.uk)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    وتمول قطر قناة وصحيفة العربي الجديد ومقرها لندن، والتي يشرف عليها مباشرة عضو الكنيست الاسرائيلي الأسبق عزمي بشارة المقرّب من أمراء قطر.

  • Screenshot alquds.co.uk (alquds.co.uk)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    أشترت قطر في سنة 2013 وحسب مصادر إعلامية متعددة صحيفة القدس العربي التي تصدر في لندن، وذلك بعد تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زمام الحكم في قطر.

  • Screenshot alarab.co.uk (alarab.co.uk)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    أما الإمارات فتملك صحيفة العرب، التي تأسست في لندن سنة 1977.

    الكاتب: زمن البدري


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