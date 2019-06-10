نيوزيلندا: طيور بطريق تتسلل إلى مطعم والشرطة تتدخل!

ليس سراً أن طيور البطريق، تحاول الابتعاد قدر المستطاع عن الأماكن التي يتواجد فيها البشر، حيث تفضل هذه الحيوانات قضاء أوقاتها على الشاطئ أو في جزر معزولة، تشتهر غالباً بانخفاض درجة حرارتها في فترة طويلة من السنة.

لكن، يبدو أن الأمر لا ينطبق على بعض طيور البطريق الفضولية، والتي قامت بتصرف لا يخطر على البال، ففي العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، تدخلت الشرطة عقب العثور على طائري بطريق في مطعم للسوشي بالقرب من محطة سكك حديدة، حسب ما أورد موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

ويبدو أن أحد العاملين في المطعم، اكتشف الأمر بعد سماعه صوت طيور البطريق، حيث كانت تختبئ بالقرب من المكان المخصص للشواء في المطعم، فيما رجحت المجلة أن طيور البطريق كانت تبحث عن أجواء دافئة.

وأفادت شرطة المدينة أن أحد طيور البطريق، ألقي القبض عليه نهاية الأسبوع الماضي في وسط المدينة وأعيد إلى الميناء، إلاّ أن هذا الأخير عاد أمس الثلاثاء ( 17 يوليو/تموز 2019) برفقة شريك له إلى مطعم السوشي، وأردفت أن قوات الشرطة أعادت طيور البطريق إلى البحر. بحسب موقع صحيفة "الغارديان الذي نشر أيضا عن الحادثة.

مجلة دير شبيغل نقلت بدورها عن ممثلة لسلطات حماية الطبيعة في نيوزيلندا قولها إن موسم تكاثر هذه الحيوانات يبدأ قريباً، لذلك بحثت طيور البطريق عن مكان آمن من أجل وضع بيضها، وأضافت: "بين الفينة والأخرى نتلقى مكالمات بخصوص حيوانات تعشعش تحت المنازل السكنية".

وفي نفس السياق، قال ويني موريس، وهو أحد العاملين في مطعم السوشي "إنها فكرة مجنونة إلى حد بعيد أن بعض طيور البطريق تخيم تحت مطعمك"، وأضاف في تصريحات لموقع راديو نيوزيلندا: "لكنني أعتقد أنها رائعة، ربما تشعر بالخوف لكنها رائعة".

ر.م/ع.أ.ج