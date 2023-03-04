 نيوزيلندا: خراف محايدة مناخيا | العولمة 3000 | DW | 11.03.2023

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العولمة 3000

نيوزيلندا: خراف محايدة مناخيا

تهدف نيوزيلندا إلى أن تكون محايدة للكربون بحلول عام 2050. لكن ملايين المواشي فيها تنفث غازالميثان الضار بالمناخ. الآن يحاول علماء تربية خراف محايدة مناخياً أيضا.

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خراف محايدة مناخياً في نيوزيلندا ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - خراف محايدة مناخياً في نيوزيلندا ومواضيع أخرى 11.03.2023

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