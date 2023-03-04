نيوزيلندا: خراف محايدة مناخيا

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تهدف نيوزيلندا إلى أن تكون محايدة للكربون بحلول عام 2050. لكن ملايين المواشي فيها تنفث غازالميثان الضار بالمناخ. الآن يحاول علماء تربية خراف محايدة مناخياً أيضا.
توصل قادة العالم، في مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) المنعقد في غلاسكو إلى اتفاقين رئيسين يهدف أحدهما إلى احتواء الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، فيما يهدف الآخر إلى حماية الغابات.
حذر علماء من عدة دول أوروبية من التأثيرات البيئية التي ستنجم عن تسرب غاز الميثان في أعقاب انفجار خط انابيب "نورد ستريم" الذي يمد عدة دول أوروبية بالغاز القادم من روسيا.
يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو بقمة تمثّل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنّب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.
أفادت دراسة علمية نشرت بمناسبة مؤتمر المناخ العالمي بأنّ الانبعاثات العالمية لثاني أوكسيد الكربون قفزت في 2021 إلى مستويات قريبة من تلك القياسية المسجّلة خلال فترة ما قبل كوفيد 19، والنصيب الأكبر من هذه الانبعاثات للصين.
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