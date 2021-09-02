نيوزيلندا تعلن مقتل "إرهابي" طعن ستة أشخاص

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الجمعة (03 سبتمبر/أيلول) أن "إرهابيا" طعن ستة أشخاص في سوبرماركت في أوكلاند قبل أن ترديه الشرطة بالرصاص.

وقالت أردرن إن "ما حصل اليوم لا يوصف، كان عمل كراهية"، موضحة أن المهاجم مواطن سريلانكي وصل إلى نيوزيلاند في 2011.

وقالت الشرطة النيوزيلندية في وقت سابق إنها قتلت بالرصاص رجلا طعن وأصاب خمسة أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند. وأوضحت: "حددت الشرطة مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلا في المكان". ولا زالت دوافع الهجوم غير معروفة.

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت المتسوقين في حالة من الذعر ويركضون إلى خارج المركز التجاري.

وتشهد نيوزيلندا حالة من التأهب منذ أن قتل مسلح من دعاة تفوق الجنس الأبيض 51 شخصا في مسجدين في مدينة كرايستشيرش في 15 مارس/آذار 2019، في عمل وصفته السلطات بالإرهابي.

ع.ا/و.ب (أ ف ب، رويترز)