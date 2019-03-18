 نيوزيلندا..بدء دفن ضحايا الاعتداء على المسجدين وسط توتر دبلوماسي بين أنقرة وسدني | أخبار | DW | 20.03.2019

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أخبار

نيوزيلندا..بدء دفن ضحايا الاعتداء على المسجدين وسط توتر دبلوماسي بين أنقرة وسدني

في أول مراسم دفن الضحايا، حمل مشيعون جثماني سوريين سقطا في الاعتداء الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا في نعشين مفتوحين إلى مقبرة بالقرب من المسجدين. هذا فيما رفضت أستراليا "أعذار" تركيا عن تصريحات إردوغان "المسيئة".

Neuseeland, Christchurch: Beerdigung der Opfer (Reuters/J. Silva)

ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية أنه جرى اليوم الأربعاء (20 آذار / مارس 2019) تشييع أول جنازتين لضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الذي وقع يوم الجمعة الماضي. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم دفن الضحيتين في مقبرة "ميموريال بارك" الواقعة على مسافة قريبة من المسجدين. والجنازتان هما لأب وابنه قدما إلى نيوزيلندا من سوريا قبل بضعة أشهر. وجرت مراسم الدفن وسط حراسة أمنية مشددة. وقال مجلس مدينة كرايستشيرش إنه سوف يتم إجراء مراسم دفن أربعة أشخاص آخرين اليوم.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن في مؤتمر صحفي إنه سوف يتم تسليم 30 جثة لأسرهم بحلول مساء اليوم. وأضافت" أعلم أن هذه العملية صعبة وبطيئة بصورة محبطة من وجهة نظر أسر الضحايا".

وتواجدت أردرن في كرايستشيرش اليوم الأربعاء للقاء طواقم الإغاثة والمسؤولين المسلمين وطلاب في مدرسة، فقدت اثنين من طلابها في الهجوم الذي وقع الجمعة الماضية.

وقالت اردرن إنه مازال يتم الإعداد لإقامة مراسم تأبين في كرايستشيرش. وأضافت" على الرغم من أن المراسم سوف تقام في كرايستشيرش، إلا أننا نريد مشاركة جميع نيوزيلندا".

مختارات

تعتقد الشرطة في نيوزيلندا أن مسلحا واحدا فقط هو منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايستشيرش. وبدا القاتل الأسترالي "عاقلا" وقرر أن يدافع عن نفسه بدلا من محاميه. ورفضت محكمة إطلاق سراح شاب بث الجريمة على الانترنت. (18.03.2019)

في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا الجمعة الماضية، طالب رئيس المجلس الأعلى للمسلمين بزيادة الأمن والحماية للمساجد في ألمانيا، وأشار إلى تسجيل المجلس لنحو 20 جريمة معادية للإسلام هذا العام وحده. (19.03.2019)

ومن ناحية أخرى، هناك رغبة في إظهار الدعم للمسلمين لدى عودتهم للصلاة في المساجد، خاصة يوم الجمعة. وأوضحت اردرن" من أجل تحقيق ذلك، سوف نقف دقيقتين حداداً يوم الجمعة. كما سوف نذيع الصلاة على التلفزيون الوطني".

تحقيق "دولي"

وفي السياق نفسه كشف مفوض الشرطة مايك بوش أن المهاجم كان في طريقه لاستهداف موقع ثالث عندما تم اعتقاله. وقال" نعتقد بقوة أننا أوقفناه وهو في طريقه لشن هجوم آخر، لذلك تم إنقاذ أرواح". وتعتقد الشرطة أنها كانت على علم بالمكان الذي كان المهاجم في طريقه إليه، ولكنها لن تتشارك هذه المعلومات.

وقال قائد الشرطة النيوزيلندية إن أجهزة مخابرات عالمية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وأجهزة من أستراليا وكندا وبريطانيا، تعد ملفاً عن المهاجم المزعوم. وقال مفوض الشرطة مايك بوش في إفادة إعلامية في العاصمة ولنجتون "أستطيع أن أؤكد لكم أن هذا تحقيق دولي".

أستراليا ترفض "أعذار" تركيا عن تصريحات إردوغان "المسيئة"

وفي سياق ذي صلة، رفض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قبول أعذار تركيا عن التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أعقاب الاعتداء المسجدين. واستدعت أستراليا السفير التركي كورهان كاراكوك، إلى مكتب رئيس الوزراء في كانبرا اليوم الأربعاء بسبب التصريحات التي أدلى بها إردوغان.

وكان الرئيس التركي قال إن الأسترالي منفذ الاعتداء يستهدف تركيا، وحذر الأستراليين "المعاديين للإسلام" من أنهم إذا زاروا تركيا "سيعودون في توابيت كما تم مع أجدادهم" في معركة جاليبولي (جناق قلعة)، حسبما ذكرت صحيفة "ذا أستراليان".

وقال موريسون إن إردوغان أهان إرث الجنود الأستراليين والنيوزيلنديين، مشيراً إلى أن تلك التصريحات "مسيئة للغاية للأستراليين ومتهورة للغاية في هذه البيئة الحساسة". وأضاف موريسون للصحفيين عقب الاجتماع مع السفير: "لا أقبل الأعذار التي تم تقديمها عن تلك التصريحات".

وأشار إلى أنه لا يقبل التبرير بأن تلك التصريحات جاءت في سياق لحظة انتخابية ساخنة. وقال إنه سينتظر الرد من الحكومة التركية قبل أن يتخذ إجراء إضافياً، مشيراً إلى أن "جميع الخيارات مطروحة".

وسبق أن أعلن موريسون أن بلاده تراجع إرشادات السفر إلى تركيا عقب التصريحات "المسيئة".

ومن المقرر أن تتصل وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين بنظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء.

خ.س/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Terroranschlag Neuseeland Trauer Christchurch (picture-alliance/dpa)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    نصف ساعة هزت الصورة

    لطالما افتخرت نيوزيلندا بالأمن وقلة عدد الجرائم، إذ لم يسجل في عام 2017 سوى 48 جريمة حسب الشرطة، التي لا يحمل أفرادها عادة أسلحة أثناء خدمتهم. ويأتي البلد ثانياً بعد آيسلندا في مؤشر السلام العالمي. لكن في 36 دقيقة فقط من بعد ظهر الجمعة (15 آذار/مارس 2019)، قتل إرهابي عنصري 49 مسلماً في مسجدين في كرايست تشيرش، وهو رقم أكبر من ضحايا كافة حوادث القتل المسجلة العام الفائت.

  • Neuseeland - Polizei vor Moschee (picture-alliance/empics/PA Wire/D. Lawson)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    هجرة مبكرة

    تعود بدايات حركة هجرة المسلمين إلى نيوزيلندا إلى نهايات القرن التاسع عشر. وفي النصف الأول من القرن العشرين فرّ إلى البلد مسلمون من طغيان النظم الشمولية في ألبانيا ويوغسلافيا السابقة ودول أخرى. وبعد ذلك جاءت موجة هجرة كبيرة من جزر فيجي في تسعينات القرن العشرين.

  • Christchurch Anschlag auf Moschee (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    قرابة خمسين ألف مسلم

    تبلغ نسبة المسلمين في نيوزيلندا حوالي 1% من مجموع عدد السكان البالغ 5 ملايين نسمة. وينحدر حوالي نصفهم من شبه القارة الهندية ومن الشرق الأوسط. ويتمركز المسلمون في مناطق ومدن أهمها أوكلاند وكريست تشيرش. وبنى المسلمون أول مسجد في سبعينات القرن العشرين في مدينة أوكلاند.

  • Neuseeland Referendum die alte Flagge bleibt (Reuters/R. Ben-Ari)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    "جنة" المهاجرين على الأرض

    البلد مقصد للمهاجرين الباحثين عن عمل وفرص النجاح من كل أصقاع العالم. وحسب السلطات الرسمية كانت الغالبية العظمى من مهاجري 2018 من الصين والهند وبريطانيا وأستراليا والفلبين. يصف المهاجرون نيوزيلندا بأنها بلد "منفتح وودي" تجاههم. في المقابل هناك تقارير عن حوادث عنصرية وأخرى معادية للمهاجرين تحدث بين الفينة والأخرى، لكنها لا تلفت انتباه وسائل الإعلام لأنها لا تمثل التيار السائد في البلاد.

  • Neuseeland Christchurch - al Noor Mosque (Reuters/SNPA/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    معاداة المسلمين؟

    في السنوات الأخيرة بدأ الكلام عن "معاداة" ما للمسلمين في البلد. ففي 2015 أورد تقرير لصحيفة New Zealand Herald أن المسلمين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، على الرغم من أنهم أكثر تأهيلاً مهنياُ وأكاديمياً من المجموعات الدينية الأخرى. دراسة لجامعة فيكتوريا النيوزيلندية كشفت أن المهاجرين من دول مسلمة كباكستان وإندونيسيا يتعرضون للرفض من السكان الأصليين أكثر من الصينيين أو الفلبينيين.

  • Neuseeland nach Anschlag in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    1.5 مليون قطعة سلاح

    يمكن لمن تجاوز 16 عاماً اقتناء السلاح. وصرحت الشرطة العام الفائت أن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وأن الشرطة لا تعرف "عدد قطع السلاح لدى المواطنين في نيوزيلندا". خبير في قوانين الأسلحة يذهب إلى أن عددها يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.

  • Jacinda Ardern (picture-alliance/AP Photo/New Zealand Prime Minister Office)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    وعود بتشديد القوانين

    وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بعد الاعتداء الإرهابي بتشديد قوانين حيازة السلاح، التي لم تتغير منذ 1992، بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية. إعداد: خالد سلامة


مختارات

في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

36 دقيقة من الإرهاب كانت كافية لجعل نيوزيلندا في بؤرة اهتمام الرأي العام الدولي، محررة إياها من موقعها الجغرافي في أقصى جنوب الأرض. DW عربية أعدت ألبوم صور عن الجالية المسلمة ومعاملة السكان لها وقوانين السلاح هناك. (16.03.2019)  

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