 نيوزيلاندا تُندد ببيع ″بيان″ مهاجم المسجدين ككتيب في أوكرانيا! | أخبار | DW | 22.08.2019

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أخبار

نيوزيلاندا تُندد ببيع "بيان" مهاجم المسجدين ككتيب في أوكرانيا!

أبدت جاسيدنا أردرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، قلقها من أن "مانفيستو" (بيان)، منفذ الهجومين الإرهابيين على مسجدي كرايستشيرش يباع ككتيب في أوكرانيا. وقالت أردرن إن الفكرة نفسها "بغيضة ومثيرة للاشمئزاز".

Neuseeland Premierministerin Jacinda Ardern (picture-alliance/dpa/N. Perry)

جاسيندا أردرن رئيسة وزراء نيوزيلندا

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية اليوم الخميس (22 أغسطس/ آب 2019) إنها تعتزم الاتصال بالحكومة الأوكرانية بعد الكشف عن أن نسخاً مطبوعة من "البيان"، الذي كتبه المسلح المتهم بقتل 51 مسلما في هجوم على مسجدين بكرايشتيرش يتم بيعها ككتيب في أوكرانيا.

وكان موقع استقصائي على الانترنت اسمه " Bellingcat" قد نشر تفاصيل عن عملية بيع "البيان"، الذي يبلغ 87 صفحة في شكل كتيب ورقي مترجم على أحد المنتديات في أوكرانيا. ويعتقد أن المنتدى امتدح المسلح، الذي نفذ جريمته في مارس/ آذار الماضي.

وأبلغت أردرن الصحفيين الخميس أنها مستعدة أن تتواصل مع الحكومة الأوكرانية من أجل التعبير عن قلقها من المسألة. وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا "إنه أمر مقيت، لكن لا توجد لدينا سوى إمكانية السيطرة على ما يحدث في مجال اختصاصنا. غير أنني سأنقل وبدون تردد وجهة نظر نيوزيلندا إلى أوكرانيا"، حسبما نقل موقع DW بالإنجليزية عن صحيفة "نيوزلاند هيرالد".

 

Neuseeland Terroranschlag in Christchurch | Al-Noor-Moschee Trauer, Solidarität (Getty Images/AFP/W. West)

 

وأفاد موقع DW بالإنجليزية أنه جرى في نيوزيلندا تصنيف "البيان"، الذي دونه المهاجم على أنه "مستهجن" وهو ما يعني أن من يبيعه في البلد يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 14 عاما أو غرامة مالية تصل إلى ما يقدر بنحو 6400 دولار أمريكي.

كما وجد الموقع الاستقصائي " Bellingcat " نسخة باللغة الروسية للبيان يتم الترويج لها في أوكرانيا عبر الانترنت. ويقال إن أكبر المروجين له هم أعضاء في مجموعة من "النازيين الجدد"، لها صلات بروسيا وقاعدتها في العاصمة كييف.

ص.ش/ح.ز (DW)

  • Schüsse in Moschee in Neuseeland (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    اعتداء على مسجدين

    حدث مروع شهدته مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية على إثر إطلاق نار على مصلين في مسجدين كانوا يؤدون صلاة الجمعة. الهجمات خلفت صدمة حول العالم ولاقت إدانة واسعة.

  • Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch (Reuters/TVNZ)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    الضحايا

    أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار إلى 49 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. وكشفت إدارة صحية في نيوزيلندا أن من بين المصابين أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايستشيرش.

  • Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    منفذو الهجوم

    ذكر رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون، أن أحد المشتبه بتورطهم في إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا هو مواطن مولود في أستراليا، ومحتجز الآن لدى الشرطة. وقال موريسون للصحفيين في سيدني "اؤكد أن الشخص محتجز الآن ، وتم ابلاغي بأنه مواطن مولود في استراليا". ذكرت الشرطة في وقت لاحق أنها تحتجز ثلاثة أشخاص.

  • Neuseeland Angriff auf Moscheen in Christchurch | Jacinda Ardern, Premierministerin (Reuters/TVNZ)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    حكومة نيوزيلاندا

    أدانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن الهجمات على المسجدين وقالت إن بلادها "ترفض وتدين" بشكل تام متطرفي العنف الذين نفذوا إطلاق النار. وأكدت اردرن أن نيوزيلندا بلد "للتنوع والرأفة والحب، ووطن لمن يشاركونا قيمنا...هذه القيمة التي أؤكد لكم أنها لن تتزعزع، ولا يمكن لها أن تتزعزع".

  • Ägypten Ahmed Mohammed al-Tayyeb (picture-alliance/AP Photo/N. El-Mofty)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    غضب في العالمين العربي والإسلامي

    أدانت بلدان عربية وإسلامية الهجوم. من جهته ندد شيخ الأزهر بالاعتداءين وحذر من انتشار "الاسلاموفوبيا". فيما قال زعماء سياسيون ودينيون إن مواطنين من دولهم كانوا في المسجدين وقت وقوع إطلاق النار.

  • Angela Merkel - Nikol Pashinyan joint press conference in Berlin (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    "هجوم على الديمقراطية"

    أعربت المستشارة أنغيلا ميركل عن تعازيها لضحايا الهجوم الإرهابي. وقالت: "الأمر يدور هنا حول هجوم غادر على مصلين ودور عبادتهم... إنه هجوم موجه ضد المسلمين. إنه بالتالي هجوم على الديمقراطية النيوزيلندية وعلى المجتمع المنفتح المتسامح... نقاسم هذه القيم مع نيوزيلندا، وبالتالي نتشارك أيضا الصدمة والإدانة لهذا الفعل المفزع".

  • Paris nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Sicherheitsmaßnahmen Moschee (Reuters/Y. Boudlal)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    إدانة دولية وتشديد إجراءات الأمن

    لاقت الهجمات على المسجدين إدانات عالمية واسعة، إذ أعربت دول عديدة حتى الآن عن إدانتها الشديدة للأحداث المروعة. كما قامت دول مثل فرنسا بتشديد إجراءات الأمن قرب دور العبادة اليوم الجمعة.

  • Still aus sozialen Medien - Neuseeland Christchurch - Polizist reagiert während des Attentats in Neuseeland (Reuters)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    مقاطع فيديو للهجوم

    قام المشتبه به بالتصوير الحي للعملية الإرهابية داخل أحد المسجدين، خلال، وبعد الهجوم، مع بيان له مفعم بالكراهية. مقطع الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تحميله. ما شكل تحديا أمام كل من فيسبوك" و"يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، التي تعمل جاهدة على إزالة الفيديو بمحتواه العدائي.

    الكاتب: إيمان ملوك


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