You need to enable JavaScript to run this app.
تخطي إلى المحتوى
تخطي إلى القائمة الرئيسية
تخطي إلى المزيد من صفحات DW
أحدث الفيديوهات
ملفات صوتية
مناطق
الشرق الأوسط
شمال إفريقيا
ألمانيا
أوروبا
محاور
بيئة ومناخ
صحة
هجرة ولجوء
حقوق الإنسان
أبواب
سياسة واقتصاد
علوم وتكنولوجيا
رياضة
ثقافة ومجتمع
منوعات
بث مباشر
ملفات صوتية
أحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروبا
حرب غزة وارتداداتها
التغيرات المناخية
نينا فيركهويزر
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من نينا فيركهويزر
موضوعات من نينا فيركهويزر
DW حصري: هكذا تطارد المسيَّرات الروسية المدنيين في أوكرانيا!
DW حصري: هكذا تطارد المسيَّرات الروسية المدنيين في أوكرانيا!
في حربها على أوكرانيا، تستخدم روسيا المسيَّرات ضدَّ المدنيين أيضًا. يُظهر هذا التحقيق لـDW كيف يتم ترويع المدنيين.
سياسة
2024/9/5
٥ سبتمبر ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية