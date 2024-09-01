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نينا فيركهويزر

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موضوعات من نينا فيركهويزر

سلاح قاتل: مسيَّرة "إف بي في" تحمل قنبلة.

DW حصري: هكذا تطارد المسيَّرات الروسية المدنيين في أوكرانيا!

DW حصري: هكذا تطارد المسيَّرات الروسية المدنيين في أوكرانيا!

في حربها على أوكرانيا، تستخدم روسيا المسيَّرات ضدَّ المدنيين أيضًا. يُظهر هذا التحقيق لـDW كيف يتم ترويع المدنيين.
سياسة٥ سبتمبر ٢٠٢٤
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