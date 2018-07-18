نيمار يُعرقل صفقة برشلونة مع باريس سان جيرمان!

يُواصل فريق برشلونة مساعيه الحثيثة، لتدعيم صفوفه بلاعب يحل مكان النجم أندريس إنييستا، الذي غادر النادي الكتالوني بعد حقبة ذهبية، تمكن فيها "البلوغرانا" من بسط سيطرته الكروية داخل إسبانيا وخارجها.

والعديد من اللاعبين على أجندة برشلونة لشغل مركز وسط الميدان، بيد أن النادي الكتالوني يُركز بشكل كبير على لاعب باريس سان جيرمان أدريان رابيو، الذي جلب اهتمام عدة أندية كروية كبيرة بعدما تألق بشكل لافت برفقة فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

ويُشير موقع "إكسبريس"، إلى أن مهمة برشلونة للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي لن تكون مفروشة بالورود، ويضيف الموقع البريطاني أن نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، قد يكون السبب الرئيسي في عرقلة هذه الصفقة.

وأوضح موقع "إكسبريس" البريطاني، أن علاقة فريق برشلونة لازالت متوترة مع باريس سان جيرمان، على خلفية انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ملعب حديقة الأمراء، صيف السنة الماضية في صفقة تجاوزت كل الأرقام القياسية الممكنة (222 مليون يورو)، وأضاف أن إيريك أبيدال السكرتير الرياضي لنادي برشلونة، سافر بداية هذا الشهر إلى العاصمة باريس بهدف تحسين العلاقة بين الناديين.

وبحسب نفس المصدر، ربما سيتحتم على النادي الكتالوني انتظار سنة كاملة من أجل ضم أدريان رابيو (23 عاما)، وأردف أن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، وضع عدة خطط بديلة في حال فشل التعاقد مع الدولي الفرنسي رابيو.

الجدير ذكره أن أدريان رابيو، يمتلك عقدا مع فريق باريس سان جيرمان يمتد حتى سنة 2019، فيما تبلغ قيمة الدولي الفرنسي المالية حوالي 50 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.