 نيمار يُعرقل صفقة برشلونة مع باريس سان جيرمان! | عالم الرياضة | DW | 27.07.2018

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عالم الرياضة

نيمار يُعرقل صفقة برشلونة مع باريس سان جيرمان!

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يُعرقل خطة برشلونة التعاقد مع أحد نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، فيما يُواصل النادي الكتالوني مهمة البحث عن بديل مناسب للنجم أندريس إنييستا.

Frankreich Fussball- PSG vs OL - Neymar Jr (picture-alliance/abaca/C. Liewig)

يُواصل فريق برشلونة مساعيه الحثيثة، لتدعيم صفوفه بلاعب يحل مكان النجم أندريس إنييستا، الذي غادر النادي الكتالوني بعد حقبة ذهبية، تمكن فيها "البلوغرانا" من بسط سيطرته الكروية داخل إسبانيا وخارجها.

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كشف تقرير صحفي أن الفرنسي كيليان مبابى تشاجر مع زميله نيمار خلال مباراة لفريقهما باريس سان جرمان. كما غضب مبابى بعد تألقه في كأس العالم بسبب عبارة كتبها زميله داني ألفيس، الذي كثيرا ما سخر منه مع نيمار بسبب شكله. (11.07.2018)

خرج المدافع البرازيلي داني ألفيس عن صمته بخصوص الانتقادات المُوجهة إلى مواطنه نيمار دا سيلفا بسبب ادعاء الإصابة فوق المستطيل الأخضر. ألفيس طالب كل شخص يتنقد نيمار بأن يفعل الأشياء التي يقوم بها نجم باريس سان جيرمان. (21.07.2018)

والعديد من اللاعبين على أجندة برشلونة لشغل مركز وسط الميدان، بيد أن النادي الكتالوني يُركز بشكل كبير على لاعب باريس سان جيرمان أدريان رابيو، الذي جلب اهتمام عدة أندية كروية كبيرة بعدما تألق بشكل لافت برفقة فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

ويُشير موقع "إكسبريس"، إلى أن مهمة برشلونة للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي لن تكون مفروشة بالورود، ويضيف الموقع البريطاني أن نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، قد يكون السبب الرئيسي في عرقلة هذه الصفقة.

وأوضح موقع "إكسبريس" البريطاني، أن علاقة فريق برشلونة لازالت متوترة مع باريس سان جيرمان، على خلفية انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ملعب حديقة الأمراء، صيف السنة الماضية في صفقة تجاوزت كل الأرقام القياسية الممكنة (222 مليون يورو)، وأضاف أن إيريك أبيدال السكرتير الرياضي لنادي برشلونة، سافر بداية هذا الشهر إلى العاصمة باريس بهدف تحسين العلاقة بين الناديين.

وبحسب نفس المصدر، ربما سيتحتم على  النادي الكتالوني انتظار سنة كاملة من أجل ضم أدريان رابيو (23 عاما)،  وأردف أن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، وضع عدة خطط بديلة في حال فشل التعاقد مع الدولي الفرنسي رابيو.

الجدير ذكره أن أدريان رابيو، يمتلك عقدا مع فريق باريس سان جيرمان يمتد حتى سنة 2019، فيما تبلغ قيمة الدولي الفرنسي المالية حوالي 50 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

  • Matthew Stafford (picture-alliance/AP Photo/P. Sancya)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد

    في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.

  • USA New England Patriots gegen Atlanta Falcons | Matt Ryan (picture alliance/dpa/E. S. Lesser)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة التاسعة: مات ريان

    لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.

  • 5. Bildergalerie Sportfoto Mai 2018 Stephen Curry von Golden State Warriors (Reuters/USA TODAY Sports/K. Terada)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثامنة: ستيفن كاري

    ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

  • Roger Federer Tennis (Getty Images/A. Bello)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السابعة: روجر فيدرير

    مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

  • Bildergalerie Sportfoto des Monats April 2018 5 (Getty Images/G. Shamus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السادسة: ليبرون جيمس

    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/M. Brindicci)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم، التي تصدرها رياضي من خارج عالم كرة القدم، فيما شهدت القائمة غيابا كليا للمرأة. ألبوم الصور التالي يُسلط الضوء على الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. (07.06.2018)  

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