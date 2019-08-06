 نيمار يستخدم ورقة ميسي للعودة إلى برشلونة! | عالم الرياضة | DW | 09.08.2019

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عالم الرياضة

نيمار يستخدم ورقة ميسي للعودة إلى برشلونة!

كشف تقرير صحفي أن نيمار دا سيلفا ربط قنوات الاتصال مع نجم "البلوغرانا" الأول ليونيل ميسي. النجم البرازيلي استعان بورقة النجم الأرجنتيني، من أجل الضغط أكثر على إدارة برشلونة وحمل قميص الفريق في الأيام القليلة القادمة.

Fußball UEFA Champions League Atletico Madrid v FC Barcelona (Reuters/S.Perez)

صورة من الأرشيف.

لا يتوقف نيمار دا سيلفا عن سلوك كل الطرق واستخدام كل الوسائل الممكنة، من أجل الرحيل عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فالنجم البرازيلي أحرق بشكل نهائي قوارب العودة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

ويريد صاحب أعلى صفقة في عالم الساحرة المستديرة (222 مليون يورو)، العودة إلى ناديه السابق برشلونة، لاسيما وأنه تألق مع النادي الكتالوني بشكل كبير للغاية، وكون شراكة أكثر من رائعة مع لويس سواريز وليونيل ميسي.

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اعتبارا من الموسم المقبل لن يحظى نيمار بتعامل خاص في باريس سان جيرمان. الطفل المدلل للفريق الباريسي لم يعد من عناصر الصفوة بل مثله مثل باقي اللاعبين في انتظار حسم أمر بقاءه مع النادي. (22.07.2019)

بعدما توترت علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان وأكثر من لاعب في صفوف الفريق، تتسع الهوة بين نيمار دا سيلفا وأطراف أخرى في الفريق الباريسي. ويبدو الآن أن حبال الود بين نيمار وتوماس توخيل قد انقطعت بدورها. (06.08.2019)

ويُعول نيمار الآن على تدخل ميسي، من أجل تسريع عودته إلى "البلوغرانا"، فقد أورد موقع "لو 10 سبورت" أن نيمار دا سيلفا طلب المساعدة من ميسي بهدف الرجوع إلى برشلونة. وأضاف أن نيمار اتصل بالنجم الأرجنتيني، وطلب منه الحديث بشأن انتقاله إلى الفريق مع رئيس النادي جوسيب ماري بارتيمو.

 وتابع نفس المصدر أن رئيس "البلوغرانا"، يريد فقط الدخول في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان يحصل فيها الفريق الباريسي على أكثر من لاعب من برشلونة، في حين يعود نيمار دا سيلفا إلى ناديه السابق بجوار ميسي.

من جهة أخرى، لفت المصدر إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يعتزم استغلال تعثر انتقال نيمار حتى الآن إلى برشلونة، بهدف تحويل وجهة النجم البرازيلي إلى "الميرنغي". وأردف أن مدرب الفريق زين الدين زيدان يعارض رغبة بيريز ولا يريد التعاقد مع نيمار دا سيلفا.

الجدير ذكره أن باريس سان جيرمان، يرغب بدوره في التخلص من نيمار في أقرب وقت ممكن. إلاّ أن النادي الباريسي يعتزم الحصول على مقابل مالي كبير، من أجل السماح للنجم البرازيلي بالرحيل عن الفريق.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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