نيمار يستخدم ورقة ميسي للعودة إلى برشلونة!

لا يتوقف نيمار دا سيلفا عن سلوك كل الطرق واستخدام كل الوسائل الممكنة، من أجل الرحيل عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فالنجم البرازيلي أحرق بشكل نهائي قوارب العودة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

ويريد صاحب أعلى صفقة في عالم الساحرة المستديرة (222 مليون يورو)، العودة إلى ناديه السابق برشلونة، لاسيما وأنه تألق مع النادي الكتالوني بشكل كبير للغاية، وكون شراكة أكثر من رائعة مع لويس سواريز وليونيل ميسي.

ويُعول نيمار الآن على تدخل ميسي، من أجل تسريع عودته إلى "البلوغرانا"، فقد أورد موقع "لو 10 سبورت" أن نيمار دا سيلفا طلب المساعدة من ميسي بهدف الرجوع إلى برشلونة. وأضاف أن نيمار اتصل بالنجم الأرجنتيني، وطلب منه الحديث بشأن انتقاله إلى الفريق مع رئيس النادي جوسيب ماري بارتيمو.

وتابع نفس المصدر أن رئيس "البلوغرانا"، يريد فقط الدخول في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان يحصل فيها الفريق الباريسي على أكثر من لاعب من برشلونة، في حين يعود نيمار دا سيلفا إلى ناديه السابق بجوار ميسي.

من جهة أخرى، لفت المصدر إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يعتزم استغلال تعثر انتقال نيمار حتى الآن إلى برشلونة، بهدف تحويل وجهة النجم البرازيلي إلى "الميرنغي". وأردف أن مدرب الفريق زين الدين زيدان يعارض رغبة بيريز ولا يريد التعاقد مع نيمار دا سيلفا.

الجدير ذكره أن باريس سان جيرمان، يرغب بدوره في التخلص من نيمار في أقرب وقت ممكن. إلاّ أن النادي الباريسي يعتزم الحصول على مقابل مالي كبير، من أجل السماح للنجم البرازيلي بالرحيل عن الفريق.