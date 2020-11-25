نيمار يرد على أنباء إقامته لحفل ضخم في رأس السنة

"حفل ضخم في منزل نيمار ليلة رأس السنة"؟ أخبار انتشرت بقوة قبيل نهاية عام 2020 وشغلت السلطات البرازيلية التي قالت إنها تفحص مصداقية تقارير صحفية ذكرت أن نيمار يخطط لحفل ضخم في فيلته في رويو دي جانيرو لاستقبال العام الجديد. السلطات البرازيلية طلبت من النجم الشهير، توضيح عاجل لعدد الضيوف الذين سيحضرون حفل العشاء في فيلته الفاخرة.

محامو النجم الشاب(28 عاما) نفوا صحة التقارير التي تحدثت عن تنظيم نيمار لحفل يضم نحو 500 شخص، وفي وقت تحتل فيه البرازيل المركز الثاني من حيث عدد وفيات فيروس كورونا.

حفل بدون صور؟

بعض التقارير الصحفية المحلية، ذكرت أن نيمار قام بتركيب عوازل للضوضاء حتى لا يشعر جيرانه بالإزعاج من حفل رأس السنة في فيلته، كما خطط لعدم دخول أي ضيف بالهاتف الذكي، لضمان عدم نشر أي صور للاحتفال.

رد على انستغرام

وبعد جدل شديد وتدخل الجهات المعنية، نشر نجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، لقطات عبر خاصية الستوري بصفحته على انستغرام، تظهر مائدة طعام طويلة ومزينة، وعلق عليها بضحكة ساخرة: "تباعد اجتماعي: نعم، الأهل والأصدقاء: نعم، الجميع خضع للاختبار: نعم، 500 ضيف: لا".

وقبل هذه اللقطات، نشر نيمار فيديو له ولابنه يظهر خضوعه لاختبار الكشف عن كورونا.

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