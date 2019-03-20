نيمار يتخذ قراراً حاسماً بشأن مستقبله

منذ مدة ليست بالقصيرة، يتردد اسم نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا بقوة في سوق انتقالات اللاعبين، فالنجم البرازيلي يتصدر قائمة اهتمامات أكبر الأندية الأوروبية في القارة الأوروبية على غرار: ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وفي الآونة الأخيرة، ازداد الغموض الذي يلف مستقبل نيمار بقوة مع باريس سان جيرمان، لاسيما بعد فشل الفريق الفرنسي في التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وتعرض النجم البرازيلي إلى العقوبة بسبب تصرفه مع أحد المشجعين.

لكن، يبدو أن الساحر البرازيلي عاقد العزم على مواصلة رحلته في عاصمة الأنوار، فقد ذكرت شبكة "RMC Sport" أن نيمار دا سيلفا لا ينوي الرحيل بالمرة عن فريق باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر الفرنسي أن النجم البرازيلي، يريد مواصلة رحلته الكروية مع باريس سان جيرمان لأنه يدرك المسؤولية، التي تضعها عليه إدارة الفريق من أجل الوقوف على منصات التتويج، وخاصة القارية منها.

ويُعد نيمار واحداً من الأعمدة الأساسية في مشروع باريس سان جيرمان الكروي، إذ تُعول إدارة الفريق وجماهيره العريضة داخل وخارج فرنسا على تألق النجم البرازيلي، ونشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مثلما كان الحال عليه مع فريقه السابق برشلونة.

من جهة أخرى، أورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أنه كلما مر الوقت، سيصبح من الصعب جداً على باريس سان جيرمان الحفاظ على نيمار، وأضاف أنه ليس من السهولة بالمرة على الفريق الباريسي أن يرفض عرضاً بقيمة 300 مليون يورو للتخلي على خدمات نيمار.

وتابع المصدر أن رحيل داني ألفيس المتوقع عن باريس سان جيرمان في الأسابيع القليلة القادمة، ربما يعتبر مؤشراً على رحيل نيمار بدوره عن الفريق، لأن داني ألفيس هو صديق نيمار المُفضل سواء داخل وخارج المستطيل الأخضر.