نيمار ومبابي يمهدان طريق ريال مدريد أمام صفقة هجومية

أشار موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن العلاقة المتوترة، بين نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا وزميله في الفريق إدينسون كافاني، قد تدفع هذا الأخير إلى حزم حقائبه والرحيل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وأوضح الموقع البريطاني أن وجهة الهداف الأوروغوياني ستكون ربما ريال مدريد، لاسيما وأن "الأبيض الملكي" يُحاول الظفر بخدمات مهاجم من طراز كبير يُساعد الفريق على تعزيز قوته الهجومية، التي تأثرت بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأردف أن باريس سان جيرمان سيحاول الحصول على مبلغ 57 مليون جنيه استرليني من صفقة كافاني المُتوقعة.

وبحسب نفس المصدر، فإن علاقة النجم الأوروغوياني ليست متوترة فقط مع نيمار دا سيلفا وحده بل أيضاً من الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، حيث احتج كافاني في أكثر من مرة على عدم تسديده ركلات الجزاء، فضلاً عن عدم تمرير الكرة له رغم وجوده في مواقف سانحة لهز الشباك.

هذا، وكانت تقارير صحفية أشارت إلى وقوع اشتباك لفظي بين نيمار وكافاني خلال مباراة ودية بين منتخب البرازيل والأوروغواي (انتهت بفوز منتخب "السامبا" بهدف سجله نيمار من ركلة جزاء)، إذ تدخل كافاني بشكل خشن على نيمار واحتج على احتساب الخطأ لينال بعدها بطاقة صفراء.

يُشار إلى أن إدينسون كافاني (31 عاماً)، يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2020، فيما تبلغ قيمة الهداف الأوروغوياني حالياً في أسواق الساحرة المستديرة حوالي 60 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.