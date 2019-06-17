نيمار.. نهاية شهر العسل في باريس سان جيرمان

وصل الاثنين الماضي المهاجم البرازيلي نيمار إلى معقل سان جيرمان بباريس، أي أنه وصل متأخرا بأسبوع عن موعد انطلاق التدريبات. سبب كافٍ لتثور ثائرة مدير الكرة الجديد ليوناردو الذي هاجم، وأمام باقي عناصر الفريق، نيمار داخل كابينة اللاعبين. ويجب التنويه أن هذا التعامل جديد مع نيمار في باريس الذي طالب بتعامل خاص كأحد شروط انتقاله من برشلونة إلى صفوف حامل لقب الدوري الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم المرتبة التاسعة: مات ريان لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم المرتبة الثامنة: ستيفن كاري ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم المرتبة السابعة: روجر فيدرير مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم المرتبة السادسة: ليبرون جيمس يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم المرتبة الخامسة: نيمار في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم المرتبة الثانية: ليونيل ميسي قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم المرتبة الأولى: فلويد مايويذر نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم الألماني الأفضل... إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم لا إمرأة في القائمة المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي الكاتب: مهدوي رضوان





إنذار شفوي قاسٍ حصل عليه المهاجم، كما كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، موضحة أن مدير الكرة طالب اللاعب بتقديم اعتذار رسمي. كما أن نيمار المعروف بعد التزامه بمواعيد التدريب، تنتظره أقصى عقوبة مالية ضخمة يدفعها لفريقه.

ويبدو أن النادي الباريسي قرر تغيير نهجه مع اللاعبين النجوم، فلم يعد ضروريا حضور نجوم النادي الكبار على غرار أنخيل دي ماريا وكافاني، حين يعتزم ليوناردو إلقاء كلمته أمام عناصر الفريق.

تطور آخر بخصوص نيمار، تقول الصحيفة يتجلى في مطالبة ليوناردو باقي اللاعبين، بحل نزاعاتهم الشخصية مع نيمار بشكل مباشر وشخصي دون اللجوء إلى إدارة النادي.

وكما هو معلوم يريد نيمار بأي ثمن العودة إلى برشلونة، لكن باريس سان جيرمان لا يريد التسرع في الصفقة، وبالنسبة لمدير الكرة فإن الأمور واضحة: "لم نتوصل بأي عرض محدد" وإلى ذلك الحين فإن نيمار "يلعب لباريس سان جيرمان وعقده مستمر لثلاث سنوات أخرى".

من جهته، أكد المدرب الألماني توماس توخل أن نيمار سينضم إلى الفريق في رحلته إلى آسيا، بعد أن غاب عن رحلة ألمانيا الخاطفة. وأوضح توخل: "سيرافقنا إلى الصين، وهناك سنقوم بالتدريبات، بعدها سيتم إشراكه في المباريات".

و.ب