نيمار قد يبعد كوتينيو عن عملاق أوروبي

بعد صعوبة التعاقد مع نجم مانشستر سيتي ليروي ساني، بسبب إصابة قوية في الركبة ستبعده طويلاً عن المستطيل الأخضر، ما يزال بايرن ميونيخ يراقب عن كثب الخيارات المطروحة في سوق الانتقالات، من أجل تدعيم صفوف الفريق البافاري.

ويأتي نجم برشلونة فيليبي كوتينيو على رأس اللاعبين، الذين يرغب بايرن ميونيخ في الظفر بخدماته في "الميركاتو" الصيفي. فقد ذكرت مجلة "كيكر" الألمانية أن النجم البرازيلي يثير اهتمام الفريق البافاري، مضيفة أن كوتينيو لم يغلق الباب أمام انتقال محتمل إلى الفريق الألماني العملاق.

ولفت نفس المصدر أن فيليبي كوتينيو (27 عاماً) يرى في الانتقال إلى بايرن ميونيخ أمراً جذاباً ويحمل معه الكثير من الإثارة والتشويق، وأردفت أن اختلاف أحوال الطقس بين ألمانيا وإسبانيا لا يسبب الازعاج بالمرة للدولي البرازيلي الموهوب.

لكن، صفقة كوتينيو لا تتوقف فقط على بايرن ميونيخ وحده، حيث يطمح برشلونة إلى إدراج اللاعب في صفقة عودة نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا إلى الفريق الكتالوني. كما أن نادي عاصمة الفرنسية مهتم بدوره بالحصول على خدمات كوتينيو.

ونوهت "كيكر" أن حسم برشلونة صفقة نيمار دا سيلفا، يعني أن انتقال فيليبي كوتينيو إلى بايرن سيكون أمراً صعباً للغاية. أما في حال فشل "البلوغرانا" في ضم نيمار، فإن حظوظ بايرن ميونيخ ستكون وافر للغاية للظفر بخدمات فيليبي كوتينيو.

وفي سياق ذي صلة، يشير نفس المصدر أن بايرن ميونيخ يريد أيضاً ضم مهاجم يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش، حيث يعد مدرب الفريق البافاري نيكو كوفاتش من المعجبين بقوة بمواطنه، الذي سيشكل إضافة قوية لهجوم الفريق.

الجدير ذكره إلى فيليبي كوتينيو، فشل في فرض اسمه بقوة في تشكيلة برشلونة، وذلك رغم الآمال الكبيرة التي كانت معقودة عليه. أما ماندزوكيتش فلا يستبعد الانتقال إلى بايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي، حسب ما أشارت إليه جريدة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.