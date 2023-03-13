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نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور

البرازيلي نيمار من أبرز نجوم المستديرة على مستوى العالم. يلعب في منتخب بلاده كمهاجم وهو أحد أبرز اللاعبين في نادي باريس سان جيرمان. يُعرف عنه تصرفاته المثيرة للسخرية والقدرة العالية على المرواغة وتمرير الأهداف.

نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، لاعب كرة قدم برازيلي، محترف لعب في أندية مشهورة مثل برشلونة الإسباني قبل أن ينتقل إلى سان جيرمان الباريسي. يعد أحد أفضل لاعبي خط الهجوم إلى جانب الأرجنتيني ميسي وسواريز من الأورغواي.

لا ميسي ولا نيمار- هل يكون هالاند المخَلّص ليفوز باريس بدوري الأبطال؟

لا ميسي ولا نيمار- هل يكون هالاند "المخَلّص" ليفوز باريس بدوري الأبطال؟ 13.03.2023

من جديد ودع سان جرمان، المدجج بالنجوم، دوري الأبطال. فرغم وجود كتيبة النجوم على رأسها ميسي ومبابى ونيمار تحطمت آمال الفريق في الفوز باللقب المنشود. والآن يجري الحديث عن السعي للتعاقد مع هالاند لإنجاز المهمة الصعبة.

أبطال أوروبا.. بايرن بأفضلية هدف واحد يستضيف سان جيرمان في ميونيخ 08.03.2023

خروج دورتموند الآن من منافسات دوري أبطال أوروبا يعني أن أمام بايرن ميونيخ فرصة ليكون أول فريق ألماني يصل إلى دور ربع النهائي. وذلك عندما يستضيف في ميونيخ مساء اليوم منافسه باريس سان جيرمان الذي يتقدم عليه بفارق هدف. ورغم غياب نيمار، يتعين على البايرن ألا يستسهل المباراة أمام النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي.
قبل لقاء بايرن - نيمار يخضع لجراحة في قطر ويغيب لأشهر عن الملاعب

قبل لقاء بايرن - نيمار يخضع لجراحة في قطر ويغيب لأشهر عن الملاعب 06.03.2023

قبيل المواجهة المهمة مع بايرن بدوري الأبطال عادت الذكريات السيئة لسان جرمان الذي غالبًا ما حُرم من خدمات نجمه نيمار في الماضي وأعلن الفريق غياب نيمار بسبب جراحة ستحرمه من الملاعب طويلا لتذكر بسلسلة غياباته في أوقات مهمة.
بتفاصيل صغيرة.. لاعبون تخلّفوا عن قائمة الأفضل في العالم

بتفاصيل صغيرة.. لاعبون تخلّفوا عن قائمة الأفضل في العالم 28.02.2023

كان موسم 2021/2022 أحد أكثر المواسم التي شهدت تألق العديد من اللاعبين، ثم جاءت بطولة كأس العالم لتقدم أسماء جديدة، ما صعبّ حضور أسماء في التشكيلة المثالية رغم تألقها.
راموس يثير الجدل بتصريح عن باريس سان جيرمان ، فماذا قال؟

راموس يثير الجدل بتصريح عن باريس سان جيرمان ، فماذا قال؟ 15.02.2023

في تصريحات صحفية مثيرة، بدا أن نجم ريال مدريد السابق وأحد أفضل المدافعين حول العالم الإسباني سيرجيو راموس غير راضٍ بشكل ما عن وجوده في باريس سان جيرمان رغم تصريحه عدة مرات أنه يشعر بالارتياح لوجوده في النادي الفرنسي.
من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم 02.02.2023

كان كثيرون يعتقدون أن الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة هو مبلغ خيالي حتى جاء الممول القطري لسان جرمان ودفع المبلغ المطلوب. وفي هذه الجولة المصورة نتعرف على أغلى صفقات انتقال اللاعبين في تاريخ كرة القدم في العالم.

كيف انقسم البرازيليون حول قميص المنتخب الوطني وتحول لرمز سياسي

كيف انقسم البرازيليون حول قميص المنتخب الوطني وتحول لرمز سياسي 09.01.2023

يتخذ أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو من قميص المنتخب الوطني لكرة القدم شعارا، يرتدونه في تجمعاتهم. فصار وكأنه رمز لحزب سياسي. فعزف كثير من معارضي بولسونارو عن ارتدائه، وخاصة إذا كان يحمل اسم النجم نيمار.
رونالدو ـ طفولة قاسية، نجاحات قياسية ثم صفقة خيالية مع النصر

رونالدو ـ طفولة قاسية، نجاحات قياسية ثم صفقة خيالية مع "النصر" 03.01.2023

بعد تعاقده مع النصر السعودي في صفقة خيالية، ووصوله إلى الرياض، يقدم النادي السعودي اليوم نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو. لكن لماذا السعودية؟ لمحة عن طفولة ومسيرة النجم الحائز الكرة على الذهبية خمس مرات.
العالم يبكي رحيل الملك ـ ردود فعل عالمية على وفاة الأسطورة بيليه

العالم يبكي رحيل "الملك" ـ ردود فعل عالمية على وفاة الأسطورة بيليه 30.12.2022

نعى رؤساء دول وسياسيون ورياضيون من حول العالم نجم الكرة البرازيلي الأشهر بيليه، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع السرطان. ويعد بيليه أحد أعظم من لعبوا كرة القدم في التاريخ وتمتع بموهبة فذة يندر تكرارها.
مبابي: لن أهضم أبدا خسارة نهائي كأس العالم في قطر

مبابي: لن "أهضم أبدا" خسارة نهائي كأس العالم في قطر 29.12.2022

يبدو أن وقع هزيمة المنتخب الفرنسي وإخفاقه في الفوز بكأس العالم في قطر، مازال ثقيلا على نجم منتخب الديوك كيليان مبابي، الذي لم ولن "يهضم" الخسارة، لكن ما رأي بطل مونديال قطر بتعليقات بعض لاعبي منتخب الأرجنتين عليه؟
هل تلاشى حلم نيمار في مداعبة كأس العالم؟

هل تلاشى حلم نيمار في مداعبة كأس العالم؟ 09.12.2022

إنه مراوغ مهاري يمتلك جينات "الفوتسال"، ولطالما نظر إليه على أنه خليفة بيليه، لكن نيمار خرج خالي الوفاض في ثلاثة نهائيات كأس عالم شارك فيها. ولا يضمن هو نفسه التواجد في البطولة القادمة. تعريف بنيمار، الملك بدون عرش.

تواصل المفاجآت - كرواتيا تقصي البرازيل من مونديال قطر

تواصل المفاجآت - كرواتيا تقصي البرازيل من مونديال قطر 09.12.2022

بعدما بدا أن البرازيل في طريقها للفوز، بهدف سجله نيمار من مجهود فردي في الشوط الأول بالوقت الإضافي، نجح بتكوفيتش في إدراك التعادل لكرواتيا ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح وتفوز كرواتيا، في مفاجأة جديدة تضاف لمونديال قطر.
راقصو السامبا يبهرون العالم بسحرهم وبعشر طرق للاحتفال بالأهداف

راقصو السامبا يبهرون العالم بسحرهم وبعشر طرق للاحتفال بالأهداف 06.12.2022

معظم أهداف المنتخب البرازيلي في كأس العالم من عالم آخر - ولأن احتفال اللاعبين بالأهداف يعطي الجماهير متعة إضافية، فقد تدرب راقصو السامبا على عشر رقصات للاحتفال بكل هدف على طريقة مختلفة.
البرازيل تستعرض أمام كوريا وتوجه رسالة تحذير قوية للمنافسين

البرازيل تستعرض أمام كوريا وتوجه رسالة تحذير قوية للمنافسين 05.12.2022

استعرض منتخب البرازيل قدراته ومهاراته أمام نظيره الكوري الجنوبي، وصعد لدور الثمانية في نهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في قطر، بعدما تغلب عليه برباعية في دور الـ16 للمسابقة. البرازيل ستواجه كرواتيا في ربع النهائي.
بدون نيمار.. البرازيل إلى ثمن نهائي المونديال بهدف يتيم لكازيميرو

بدون نيمار.. البرازيل إلى ثمن نهائي المونديال بهدف يتيم لكازيميرو 28.11.2022

لحقت البرازيل بفرنسا حاملة اللقب إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم، بفوزها الصعب على سويسرا 1-صفر في ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة. وتفاؤل سويسري في اجتياز دور المجموعات رغم الهزيمة.
Fußball Nationalspieler | Lionel Messi Argentinien

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم 25.11.2022

مونديال قطر 2022 المحطة الأخيرة في مسيرة مجموعة من نجوم كرة القدم. البعض أعلن رسميا أن هذه النسخة هي الأخيرة له. أما البعض الآخر، فيتوقع أن يسير على نفس النهج ويرسم نقطة النهاية لقصته الكروية.

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