نيمار "السعيد" يبدأ مهمة نقل ميسي لباريس

قبل أيام أطلق نيمار دا سيلفا تصريحات وصفت بـ"القنبلة" في وسائل الإعلام الرياضية المتخصصة، فقد أكد النجم البرازيلي رغبته في اللعب مجدداً مع نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، مضيفا أنه على استعداد للتنازل عن مكانه بفريق باريس سان جيرمان لليونيل ميسي.

وحمل نيمار دا سيلفا قميص برشلونة لسنوات، وكون شراكة أكثر من رائعة مع ليونيل ميسي، إذ قادا الفريق الكتالوني لتقديم مستويات مميزة للغاية، والوقوف على منصات التتويج المحلية والقارية في أكثر من مرة.

ويبدو أن نيمار دا سيلفا يدرك جيداً وضع ليونيل ميسي المعقد مع برشلونة، لاسيما وأن النجم الأرجنتيني عبر صراحة عن رغبته في الرحيل عن "البلوغرانا" بعد مشاكل مع الإدارة السابقة.

وتشير صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن نيمار دا سيلفا يرغب في انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مما يعني عودة الثنائي للعب مجدداً في فريق واحد.

ويحرص نيمار على إطلاق مثل هذه التصريحات، من أجل تمهيد صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، خاصة وأن الفريق الباريسي مستعد لتلبية مطالب ميسي المالية كما أن مشروعه الكروي جذاب لميسي، الذي صرح سابقا برغبته في خوض تجربة كروية جديدة.

وفي نفس السياق، أشار موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن باريس سان جيرمان سيضع عدة خطط تكتيكية تناسب طريقة لعب ميسي في حال انتقاله للفريق الفرنسي، مضيفا أن ميسي سيكون رباعيا ناريا مع مبابي ونيمار وإيكاردي.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المُقربة من برشلونة قد أوضحت قبل أيام أن باريس سان جيرمان مهتم بالحصول على خدمات ليونيل ميسي، مضيفة أن إدارة الفريق الباريسي تتجنب حاليا التعليق على انتقال ميسي المحتمل إلى الفريق في الصيف القادم.

من جهة أخرى، قال نيمار دا سيلفا إنه سعيد في فريق باريس سان جيرمان، وأردف في تصريحات نقلتها شبكة "RMC" الفرنسية أن فكرة الرحيل عن النادي الباريسي لا تراوده وأن علاقته جيدة مع مسؤولي النادي الفرنسي.