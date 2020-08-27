نيمار "السعيد" يبدأ مهمة نقل ميسي لباريس

قبل أيام أطلق نيمار دا سيلفا تصريحات وصفت بـ"القنبلة" في وسائل الإعلام الرياضية المتخصصة، فقد أكد النجم البرازيلي رغبته في اللعب مجدداً مع نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، مضيفا أنه على استعداد للتنازل عن مكانه بفريق باريس سان جيرمان لليونيل ميسي.
وحمل نيمار دا سيلفا قميص برشلونة لسنوات، وكون شراكة أكثر من رائعة مع ليونيل ميسي، إذ قادا الفريق الكتالوني لتقديم مستويات مميزة للغاية، والوقوف على منصات التتويج المحلية والقارية في أكثر من مرة.
ويبدو أن نيمار دا سيلفا يدرك جيداً وضع ليونيل ميسي المعقد مع برشلونة، لاسيما وأن النجم الأرجنتيني عبر صراحة عن رغبته في الرحيل عن "البلوغرانا" بعد مشاكل مع الإدارة السابقة.
وتشير صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن نيمار دا سيلفا يرغب في انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مما يعني عودة الثنائي للعب مجدداً في فريق واحد.
ويحرص نيمار على إطلاق مثل هذه التصريحات، من أجل تمهيد صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، خاصة وأن الفريق الباريسي مستعد لتلبية مطالب ميسي المالية كما أن مشروعه الكروي جذاب لميسي، الذي صرح سابقا برغبته في خوض تجربة كروية جديدة.
وفي نفس السياق، أشار موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن باريس سان جيرمان سيضع عدة خطط تكتيكية تناسب طريقة لعب ميسي في حال انتقاله للفريق الفرنسي، مضيفا أن ميسي سيكون رباعيا ناريا مع مبابي ونيمار وإيكاردي.
وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المُقربة من برشلونة قد أوضحت قبل أيام أن باريس سان جيرمان مهتم بالحصول على خدمات ليونيل ميسي، مضيفة أن إدارة الفريق الباريسي تتجنب حاليا التعليق على انتقال ميسي المحتمل إلى الفريق في الصيف القادم.
من جهة أخرى، قال نيمار دا سيلفا إنه سعيد في فريق باريس سان جيرمان، وأردف في تصريحات نقلتها شبكة "RMC" الفرنسية أن فكرة الرحيل عن النادي الباريسي لا تراوده وأن علاقته جيدة مع مسؤولي النادي الفرنسي.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
مثل الصاعقة جاء إعلان الأسطورة ميسي عن نيته مغادرة نادي برشلونة. فالأسطورة ميسي كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
في أكتوبر عام 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/كانون الأول في ملعب "كامب نو".
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ33 لقبا، وسجل 633 هدفا في 731 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
ميسي أرسل فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". يريد الأسطورة الأرجنتيني الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أي قبل عام على انتهاء عقده. ميسي شكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة".