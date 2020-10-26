نيمار استبعد برشلونة من حساباته وهذه شروطه للبقاء سان جيرمان

معروف عن المهاجم البرازيلي نيمار حبّه للظهور خاصة على وسائل الإعلام، وذلك بطريقة يراها الكثيرون نرجسية مضحكة ومثيرة للجدل. في صيف 2018 تحديدا كانت "المسرحية" التي قدمها حول رغبته في العودة إلى برشلونة والرحيل عن باريس سان جيرمان من أبرز الأدوار التي لعبها نيمار بهذه الحبكة.
اليوم وبعد نحو عام، لا نسمع حديثا عن أيّ من هذا، بل وأضحى نيمار هادئا مقارنة بالسابق على الأقل ما يتعلق بحضوره الإعلامي. الأهم من ذلك أنه لم يعد يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان، بل لقد طلب بالأحرى تجديد عقده مع النادي الفرنسي وفق شروط معينة، حسبما كشف موقع "فوسبال ترانسفير" الألماني.
عقد نيمار يمتد إلى غاية نهاية موسم 2022. ووفق المصدر ذاته قام المهاجم بإخبار إدارة النادي المملوك من قطر برغبته في التمديد، مشترطا خمس سنوات إضافية بذات الأجر الذي يتقضاه اليوم المقدر بحدود 36 مليون يورو سنويا. ويقول الموقع الألماني إن المفاوضات الأولية قد عقدت سلفا بين اللاعب وإدارة النادي.
وفي الحقيقة هناك سببان جعلا نيمار يفضل البقاء. الأول يكمن فيما حققه النادي الفرنسي الموسم الماضي بتأهله إلى نهائي دوري الأبطال، ما يعني أن الفوز بـ"الكأس ذات الأذنين" ليس بالأمر المستحيل على حامل لقب الدوري الفرنسي. وهذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة للمهاجم البالغ من العمر 28 عاما والذي يتطلع إلى الفوز بجائزة الأفضل، حاله في ذلك من حال زميله كيليان مبابي. وتاريخ الجوائز سواء العالمية أو الأوروبية يتبث أن لقب دوري الأبطال لا بد أن يكون حاضرا في الرصيد الخاص للمرشحين لجائزة أفضل لاعب.
السبب الثاني يعود إلى حال برشلونة. فوضع الكاتالوني حاليا لا يطمئن نيمار ولا يبشره بالحصول على نتائج أفضل من تلك التي قد يحصل عليها في باريس. والهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق الكاتالوني أمام الوحش البافاري مؤخرا بثمانية أهداف مقابل هدفين ستبقى وصمة عار على جبين ميسي ورفاقه.
غير أن نيمار قد لا يحصل على ما يريد من ليوناردو مدير الكرة بباريس سان جيرمان. فالأولوية الآن تكمن في تجديد عقد كيليان مبابي، الذي من جهته يتفاوض مع إدارة الفريق، لكن بشروط أخرى كأن تكون له أيضا كلمة في صفقات اللاعبين القادمة. وهناك شد وجذب في هذا الاتجاه، في وقت يتربص مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان للحصول على مبابي وله دعم مطلق من قبل إدارة الملكي.
عامل كورونا هو الآخر قد يمنع باريس سان جيرمان من مواصلة دفع المبلغ الخرافي السنوي لنيمار، فالنادي الممول من أموال الإمارة الخليجية دخل أساسا مرحلة "تقشف" مقارنة بما كان معروف عنه في السابق.
وقد اكتفى هذا الموسم بصفقات متواضعة أثارت حفيظة المدرب الألماني توماس توخل وجعلت العلاقة بينه وبين ليوناردو تمضي إلى طريق مسدود.
و.ب/ع.ج.م
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو
رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لروي ساني ـ 50 مليون يورو
لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو
" إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو
في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو
ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو
إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كايتا ـ 70 مليون يورو
بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو
بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو
إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة
105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م