نيران صديقة تغتال أحلام أوكرانيا وتعيد ويلز لكأس العالم

قادت النيران الصديقة منتخب ويلز للحاق بركب المتأهلين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطرهذا العام، عقب فوزه بهدف واحد لصفر على ضيفه منتخب أوكرانيا، اليوم (الأحد الخامس من يونيو/ حزيران 2022)، في نهائي المسار الأول من ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أندريه يارمولنكو لاعب منتخب أوكرانيا، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 34، ليصعد منتخب ويلز للمونديال للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 64 عاما.

وسبق لمنتخب ويلز أن شارك في كأس العالم مرة وحيدة، خلال نسخة المسابقة التي أقيمت في السويد عام 1958، وشهدت تأهله لدور الثمانية، قبل أن يخسر أمام المنتخب البرازيلي، الذي توج باللقب آنذاك، ليعجز بعدها عن المشاركة في العرس العالمي الكبير خلال النسخ الـ15 الأخيرة.

وحجز منتخب ويلز آخر المقاعد الأوروبية الـ13 في كأس العالم، الذي يجرى بقطر خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر من العام الجاري.

وانضم منتخب ويلز إلى منتخبات هولندا وإنجلترا وبولندا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وكرواتيا وصربيا وسويسرا والبرتغال، التي ستمثل القارة العجوز في المونديال القطري. ويلعب منتخب ويلز فيالمجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في كأس العالم، برفقة منتخبات إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت المباراة بنشاط هجومي من جانب منتخب ويلز، الذي هدد مرمى أوكرانيا للمرة الأولى في الدقيقة الرابعة عن طريق نيكو ويليامس، الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وبمرور الوقت، بدأت أوكرانيا الدخول لأجواء اللقاء، وسدد فيكتور تسيهانكوف من خارج المنطقة في الدقيقة الثامنة، لكن واين هينيسي، حارس مرمى ويلز، أبعد الكرة بصعوبة لصعوبة لم تستغل.

مشاهدة الفيديو 13:37 هل تُعمق "الفيفا" أزمة قطر وأشقائها الخليجيين؟

وأضاع رومان يارموتشوك فرصة محققة لافتتاح التسجيل لمصلحة أوكرانيا في الدقيقة 12، حينما تلقى تمريرة بينية، انفرد على إثرها بالمرمى، لكنه سدد برعونة من داخل المنطقة، ليمسك هينيسي الكرة على مرتين. وهدد المنتخب الأوكراني المرمى الويلزي من جديد في الدقيقة 22 عن طريق أوليكساندر كارافايف، الذي سدد من داخل المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع، لتذهب الكرة إلى أحضان هينيسي.

وأحكم منتخب أوكرانيا قبضته على اللقاء، وتلقى فيكتور تسيهانكوف تمريرة بينية جعلته منفردا بالمرمى في الدقيقة 31، ليسدد من داخل المنطقة، غير أن حارس ويلز تصدى للكرة وأبعدها لركنية لم تسفر عن شيء.

وعلى عكس سير اللعب، جاء هدف منتخب ويلز في الدقيقة 34 عن طريق أندري يارمولينكو لاعب المنتخب الأوكراني، الذي سجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده. وتصدى يارمولينكو لركلة حرة مباشرة نفذها جاريث بيل عرضية، ليحاول إبعاد الكرة برأسه، لكن الكرة سكنت الشباك على يمين هيورهي بوشتشان، حارس مرمى أوكرانيا، الذي ارتمى في الجهة المقابلة.

فشلت كل المحاولات الأوكرانية في تعديل النتيجة

كثف منتخب أوكرانيا من هجماته، بغية إدراك التعادل سريعا، وأطلق أوليكساندر زينشينكو قذيفة زاحفة من خارج المنطقة في الدقيقة 40، لكن هينيسي أبعد الكرة بصعوبة لركنية لم تثمر عن أي جديد، لينتهي الشوط الأول بتقدم ويلز 1 / صفر على أوكرانيا.

وبدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب منتخب ويلز، الذي أضاع فرصة محققة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 48 عن طريق آرون رامسي، الذي تلقى تمريرة عرضية من جهة اليسار عبر كيفر مور، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر بغرابة شديدة.

وسنحت أول فرصة مؤكدة لأوكرانيا خلال الشوط الثاني في الدقيقة 55، حينما أرسل فيتالي ميكولينكو كرة عرضية زاحفة من الجانب الأيسر، قابلها تسيهانكوف بتسديدة مباشرة وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، لكن هينيسي أبعد الكرة بقدمه، قبل أن تصطدم الكرة في قدم ياريمتشوك، وتخرج إلى ركلة مرمى.

وكاد دانييل جيمس أن يضيف هدفا آخر لويلز في الدقيقة 61، حينما تهيأت أمامه الكرة، ليسدد كرة ساقطة (لوب) من داخل المنطقة، لكن حارس أوكرانيا أبعد الكرة بأطراف أصابعه لركنية.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، مع تراجع منتخب ويلز للدفاع من أجل الحفاظ على تقدمه، في ظل محاولات هجومية أوكرانية افتقدت للخطورة في اللمسة الأخيرة.

ح.ز/ أ.ح (د.ب.أ / أ.ف.ب)