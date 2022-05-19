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نيجيريا: نهاية الجائحة وعودة الحياة

يبلغ عدد سكان نيجيريا قرابة 200 مليون نسمة، إلا أن جائحة كورونا لم تصب سوى 200 ألف شخص هناك. ومنذ فبراير بدأت الحياة الطبيعية تعود إلى البلاد، فما هو سر محدودية عدد الإصابات، وكيف تمت مواجهة الفيروس في البلد الإفريقي؟