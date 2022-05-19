نيجيريا: نهاية الجائحة وعودة الحياة

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يبلغ عدد سكان نيجيريا قرابة 200 مليون نسمة، إلا أن جائحة كورونا لم تصب سوى 200 ألف شخص هناك. ومنذ فبراير بدأت الحياة الطبيعية تعود إلى البلاد، فما هو سر محدودية عدد الإصابات، وكيف تمت مواجهة الفيروس في البلد الإفريقي؟
قالت منظمة دولية إن حالات الإصابة بكوفيد-19 تتزايد مرة أخرى في الأمريكتين مع تراجع الإجراءات المشددة في أغلب الدول. فيما خلصت لجنة شكلتها منظمة الصحة العالمية إلى أن العالم معرض للخطر أكثر من أي وقت مضى.
بحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقرب من ربع البالغين في أوروبا من البدانة المفرطة، ما يجعل انتشار البدانة أعلى من أي منطقة أخرى باستثناء الأمريكيتين.
أفاد تقرير طبي ألماني بأن حوالي 300 ألف شخص عولجوا في عيادات الأطباء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2021 يعانون من أعراض ممتدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.
سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 13مليون وفاة خلفتها جائحة كوفيد 19 خلال 24 شهرا، في الوقت الذي طلبت فيه الحكومة الصينية من المواطنين العودة للعمل عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا.
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