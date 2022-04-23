 نيجيريا- مقتل العشرات في انفجار مستودع غير قانوني لتكرير النفط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.04.2022

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نيجيريا- مقتل العشرات في انفجار مستودع غير قانوني لتكرير النفط

شهدت نيجيريا حادثة مأساوية جديدة نتيجة تكرير النفط بشكل غير قانوني، حيث قتل أكثر من 100 شخص في انفجار مستودع غير قانوني لتكرير النفط. حيث يقوم البعض بسحب النفط من شبكة أنابيب وتكريره معرضين حياتهم للخطر.

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قال مسؤول حكومي محلي ومنظمة غير حكومية تسمى مركز الدفاع عن البيئة والشباب اليوم السبت (23 نيسان/ أبريل 2022) إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهمفي انفجار وقع ليلا في مستودع غير قانوني لتكرير النفط في ولاية ريفرز النيجيرية.

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وقال مفوض الدولة للموارد البترولية غودلاك أوبيا "شب الحريق في موقع تموين غير قانوني وأثر على أكثر من 100 شخص احترقوا مما تعذر التعرف عليهم".

وأدت البطالة والفقر في دلتا النيجر إلى جعل تكرير النفط الخام بشكل غير قانوني عملا مربحا ولكن مع تبعات مميتة. ويتم سحب النفط الخام من شبكة خطوط أنابيب مملوكة لشركات نفط كبرى ويتم تكريره إلى منتجات في خزانات مؤقتة.

وتؤدي هذه العملية المحفوفة بالمخاطر إلى وقوع حوادث دامية كثيرة وإلى تلويث منطقة تعاني بالفعل من تسرب النفط في الأراضي الزراعية والجداول والبحيرات.

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز)

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