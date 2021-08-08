 نيجيريا.. فتاة تعود إلى أهلها بعد سنوات من الخطف لدى بوكو حرام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.08.2021

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أخبار

نيجيريا.. فتاة تعود إلى أهلها بعد سنوات من الخطف لدى بوكو حرام

بعد سبع سنوات من الخطف لدى جماعة بوكو حرام، تعود فتاة إلى أهلها في شمالي نيجيريا، فيما لا يزال نحو مئة فتاة مفقودات. والتقارب بين العصابات الإجرامية وتنظيم "الدولة الإسلامية" في المنطقة يثير قلق السلطات النيجيرية.

أهالي تلميذات مخطوفات لدى بوكو حرام يحيون الذكرى الخامسة للخطفهن

لا يزال مصير نحو مئة تلميذة مجهول منذ خطفهن من قبل جماعة بوكو حرام والأهالي يبحثون عن بناتهم

أعلن مكتب حاكم ولاية بورنو في نيجيريا أن واحدة من نحو 300 شابة نيجيرية خطفتهم جماعة بوكو حرام من مدرسة في شيبوك (شمال شرق) قبل سبع سنوات، أطلق سراحها والتقت عائلتها.

مختارات

نسي العالم الفتيات اللاتي خطفهن عناصر تنظيم بوكو حرام الإرهابي، وتمر اليوم الذكرى الخامسة للاعتداء. ما تبقى من المخطوفات في قبضة بوكو حرام 112 فتاة، لا تعرف أخبارهن.

أسفر هجوم نفذه ثلاثة انتحاريون في سوق سمك مكتظ شمال شرق نيجريا عن مصرع ثمانية عشر شخصا واصابة أثنين وعشرين كما أعلنت مصادر الشرطة . يعتقد أن الهجوم نفذته ثلاث نسوة ينتسبن الى تنظيم بوكو حرام الإرهابي.

وكان نحو مئة جهادي من جماعة بوكو حرام خطفوا 276 فتاة تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاما من مدرسة للبنات في شيبوك في ولاية بورنو في 14 نيسان/أبريل 2014. وأثارت الحادثة استياء دوليّاً وأدت إلى إطلاق حملة تحت شعار "أعيدوا لنا بناتنا" (#برينغ-باك-اور-غيرلز) من أجل إطلاق سراحهن.

 وذكرت منظمة العفو الدولية في الذكرى السابعة لخطفهن في نيسان/أبريل الماضي أن الجيش النيجيري تمكن من تحرير غالبية الفتيات أو عثر عليهن، لكن حوالى مئة منهن ما زلن مفقودات.

 وأعلن حاكم بورنو باباغانا أومارا زولوم في بيان أن روث نغلادار بوغو جاءت إلى الجيش الشهر الماضي مع شخص قالت إنه زوجها. وأضاف "أعرف شعور عائلات اللواتي ما زلن في الأسر ولكن يجب أن نبقى متفائلين بعد تطورات اليوم". وقال مكتب حاكم بورنو إن الفتاة حضرت إلى مقر للجيش في 28 تموز/ يوليو لكن النبأ لم يعلن لمنحها الوقت للاتصال بوالديها.

 ومنذ بدء تمرد جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة في عام 2009 في شمال شرق نيجيريا أودى الصراع الذي امتد إلى البلدان المجاورة بحياة أكثر من 36 ألف شخص واضطر ثلاثة ملايين إلى الفرار من ديارهم، حسب الأمم المتحدة. وجرت عمليات خطف جماعي أخرى في شمال نيجيريا من شيبوك مما أدى إلى إغلاق مئات المدارس.

 ومنذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي خطف حوالي ألف طالب لا سيما في الولايات الشمالية الغربية والوسطى من البلاد. وقد أطلق سراح معظمهم لكن عددا منهم ما زالوا محتجزين بعد أشهر من خطفهم.

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جماعة بوكو حرام تتبنى خطف مئات التلاميذ في نيجيريا

تقارب بين قطاع الطرق والجهاديين

وتشعر السلطات النيجيرية بالقلق من تقارب بين تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المنتشر في شمال شرق البلاد والعصابات الإجرامية التي تكثف عمليات الخطف الجماعي على بعد كيلومترات في الشمال الغربي.

 وقد يزيد هذا التقارب من تعقيد مهمة قوات الأمن النيجيرية، التي تكافح الجهاديين في ولاية بورنو (شمال شرق)، والعصابات الإجرامية التي تصف السلطات مقاتليها بـ "قطّاع طرق" في الشمال الغربي.

 وحذرت مذكرة مؤرخة في 23 تموز/ يوليو لرئيس الهجرة في نيجيريا محمد بابانديدي اطلعت عليها وكالة فرانس برس من "حركة كبيرة لقطاع الطرق من زامفارا في شمال غرب البلاد باتجاه بورنو بهدف تدريب مكثّف من قبل بوكو حرام".

ويخوض تنظيم "الدولة الإسلامية" في ولاية غرب إفريقيا وحده تقريبا، التمرد الجهادي الذي بدأ عام 2009 بهجمات لجماعة بوكو حرام. ومنذ أيار/مايو عقب مقتل زعيم بوكو حرام أبو بكر شكوي في اشتباكات مع مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، عزز جهاديو داعش سيطرتهم على المنطقة الشمالية الشرقية. وتقول المصادر الأمنية إن التنظيم  عقد تحالفات وثيقة مع المجموعات الإجرامية في شمال غرب نيجيريا.

ع.ج/ و. ب (أ ف ب)

  • Eine lächelnde Frau hält einen großen Kürbis mit beiden Händen (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    قسط من تحقيق الذات

    المواد الغذائية والمنتجات من مساعدات الإغاثة ليست دوما بالتحديد ما يحتاجه الناس. ويصعب الحصول على مال أو عمل مدفوع الأجر في مخيم باكازي. وبفضل تبادل الضائع يجد لاجئو الداخل منفذا ويستوفون حاجياتهم.

  • Eine Frau mit einer Schüssel und ein Mann mit einem Holzbündel vor einem roten Tuch (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    المال النقدي يعني الفساد

    " لا نحصل على مال، ولذلك نحن نفعل هذا"، يقول عمرو عثمان كاسكي. إنه يرغب في مبادلة رزمة من الحطب بقيمة 50 نايرا (حوالي 0.11 يورو) لتوفير الغذاء لعائلته المكونة من ثمانية أفراد. والكثير من السكان يرغبون في الحصول على مال نقدي كمساعدة. لكن هذا يبقى في إطار المخاطر بحكم أن الفساد منتشر على كافة مستويات التوزيع.

  • Nigeria Tauschhandel in Flüchtlingslager für Binnenflüchtlinge in Maiduguri (Reuters/A. Sotunde)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    الأرز مقابل طحين الذرة

    منذ أكثر من ثمانية أعوام تتسبب بوكو حرام في ترهيب شمال شرق نيجيريا. وهرب مليونا شخص من الإسلامويين الذين يريدون إقامة دولة خلافة، داخل حدود نيجيريا أو إلى خارج البلاد. وتعتبر الأمم المتحدة ذلك من أسوء الأزمات الإنسانية في العالم. اثنان من الضحايا: هنا تبادل فلماطا مادو أرزها غير المطبوخ مقابل طحين الذرة لحديسة أمادو.

  • Ein Mann und eine Frau stehen sich gegenüber und tauschen eine Schüssel gegen Blätter (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    مخيم كبير بحجم مدينة صغيرة

    الهاربون مكثوا في مخيمات شمال شرق نيجيريا. 670.000 في باكازي المخيم على هامش مدينة مايدوغوري الكبيرة حيث يعيش 21.000 شخص. مقابل صحنها المليء بالذرة تحصل فلماطا أحمدو هنا على خضرة أمارانث من موسى علي والى.

  • Ein Mann hält eine kleine Schüssel mit Trockenfisch in die Kamera (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    لم يوجد شيء آخر

    عبد الوهاب عبد الله لا يحب في الحقيقة السمك كثيرا، لكن أسماك تالابيا الصغيرة هي الشيء الوحيد الذي وجده للشراء، لأن المنتجات شحيحة. مقابل السمك المجفف بقيمة 150 نايرا (حوالي 0.36 يورو) يريد الرجل البالغ من العمر 50 عاما الذي يعيش منذ ثلاث سنوات في المخيم الحصول على زيت الطبخ.

  • Nigeria Tauschhandel in Flüchtlingslager für Binnenflüchtlinge in Maiduguri (Reuters/A. Sotunde)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    الحاجيات تتغير

    ناصرو بوبا (اليمين) اشترى مسحوق الغسيل بعدما عمل كحامل أمتعة في المدينة. في الماضي لم يحتاج إلى شيء يُذكر. إلا أن الوضع تغير الآن، لأنه يحتاج بصفة ملحة للفول السوداني، وهو لم يعد يتوفر على مال. "زوجتي أنجبت لتوه ولدا، ولا يخرج حليب من ثديها"، يقول بوبا. وهو يريد إنعاش تكوين الحليب إذا أكلت زوجته الفول السوداني.

  • Zwei Frauen überreichen sich gegenseitig eine Packung Spaghetti und ein tablett mit einer weißlichen Paste (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    لا نهاية في الأفق

    تُعتبر مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو مهد بوكو حرام ومركز العنف. ففي نهاية أسبوع عيد الميلاد قتل إرهابيون في اعتداء هناك تسعة أشخاص على الأقل. ويبدو بالتالي أن لاجئي الداخل في مخيم باكازي لن يعودوا إلى ديارهم. وفي الوقت الحاضر يتم التبادل ـ في هذه الحال عجين فول الصويا مقابل معكرونة.أوته شتاينفير/م.أ.م