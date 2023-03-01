نيجيريا ـ فوز تينوبو مرشح الحزب الحاكم بالانتخابات الرئاسية

قالت اللجنة الوطنية للانتخابات في نيجيريا إنّ بولا تينوبو، مرشّح حزب "مؤتمر كلّ التقدّميين"، الحاكم حصل على 8.8 ملايين صوت في الاقتراع الذي شهد أكبر منافسة في تاريخ نيجيريا الديموقراطي. وتقدم على منافسَيه الرئيسيَّين عتيق أبو بكر، مرشّح حزب الشعب الديموقراطي الذي حصل على 6.9 ملايين صوت وبيتر أوبي، مرشّح حزب العمّال الذي حصد 6.1 ملايين صوت.

وبالإضافة إلى تصدّره النتائج على المستوى الوطني فقد حصد تينوبو أيضاً أكثر من 25% من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد على الأقلّ (24 من 36 ولاية على الأقلّ) بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا، وهو شرط لا بدّ منه لفوزه بالرئاسة. وخصه أنصاره باستقبال حار في مقر حملته الانتخابية بعيد إعلان فوزه.

وقال تينوبو متوجها للمعارضة "أدعو منافسيي إلى تشكيل فريق يضمنا جميعا. هذا وطننا الوحيد". وكانت المعارضة اتهمت بعمليات تزوير "هائلة" قبل إعلان النتائج حتى. وأضاف "هذا بلدنا يتعين علينا بناءه معا وإصلاح ما تحطم منه. يجب أن نعمل بشكل موحد".

وثائقي - مجزرة ليكي - عنف الشرطة في نيجيريا

والرئيس الجديد يبلغ 70 عاما وملقب "العراب" بسبب نفوذه السياسي الواسع. وقد حقق بفوزه طموحا رافقه طوال مسيرته ولطالما ردد خلال حملته الانتخابية "أتى دوري". ويخلف بينوبو الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري البالغ 80 عاما الذي تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب الدستور. وتخللت مسيرته السياسية اتهامات عدة بالفساد لكن لم يصدر أي حكم قضائي عليه ولطالما نفى أن يكون ارتكب أي مخالفة.

ويتوقع أن تصبح نيجيريا البالغ عدد سكانها 216 مليونا، في العام 2050 ثالث أكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني في غرب إفريقيا المهدد بتراجع كبير للديموقراطية وبانتشار العنف الجهادي. وأصبحت نيجيريا التي تنعم بأقوى اقتصاد في القارة الإفريقية قوة ثقافية عالمية بفضل نمط "أفروبيتس" الموسيقي الذي يشعل مسارح العالم مع نجوم مثل بورنا بوي وويزكيد.

إلا ان تينوبو يرث خصوصا مجموعة من المشاكل. فعلى مدى أربع سنوات سيتعين عليه تصحيح مسار هذا البلد الإفريقي العملاق الذي يعاني من تراجع اقتصادي ومن أعمال عنف متكررة ترتكبها جماعات مسلحة وإجرامية فضلا عن فقر معمم يطال السكان. مع أنه اعتبر لفترة طويلة الأوفر حظا للفوز بالانتخابات خصوصا بفضل القاعدة الوطنية للحزب الحاكم وثروته الشخصية، إلا أن تينوبو وهو مسلم من شعب يوروبو، رأى الفارق مع منافسيه يتقلص مع تقدم الحملة الانتخابية.

نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة! قسط من تحقيق الذات المواد الغذائية والمنتجات من مساعدات الإغاثة ليست دوما بالتحديد ما يحتاجه الناس. ويصعب الحصول على مال أو عمل مدفوع الأجر في مخيم باكازي. وبفضل تبادل الضائع يجد لاجئو الداخل منفذا ويستوفون حاجياتهم.

نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة! المال النقدي يعني الفساد " لا نحصل على مال، ولذلك نحن نفعل هذا"، يقول عمرو عثمان كاسكي. إنه يرغب في مبادلة رزمة من الحطب بقيمة 50 نايرا (حوالي 0.11 يورو) لتوفير الغذاء لعائلته المكونة من ثمانية أفراد. والكثير من السكان يرغبون في الحصول على مال نقدي كمساعدة. لكن هذا يبقى في إطار المخاطر بحكم أن الفساد منتشر على كافة مستويات التوزيع.

نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة! الأرز مقابل طحين الذرة منذ أكثر من ثمانية أعوام تتسبب بوكو حرام في ترهيب شمال شرق نيجيريا. وهرب مليونا شخص من الإسلامويين الذين يريدون إقامة دولة خلافة، داخل حدود نيجيريا أو إلى خارج البلاد. وتعتبر الأمم المتحدة ذلك من أسوء الأزمات الإنسانية في العالم. اثنان من الضحايا: هنا تبادل فلماطا مادو أرزها غير المطبوخ مقابل طحين الذرة لحديسة أمادو.

نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة! مخيم كبير بحجم مدينة صغيرة الهاربون مكثوا في مخيمات شمال شرق نيجيريا. 670.000 في باكازي المخيم على هامش مدينة مايدوغوري الكبيرة حيث يعيش 21.000 شخص. مقابل صحنها المليء بالذرة تحصل فلماطا أحمدو هنا على خضرة أمارانث من موسى علي والى.

نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة! لم يوجد شيء آخر عبد الوهاب عبد الله لا يحب في الحقيقة السمك كثيرا، لكن أسماك تالابيا الصغيرة هي الشيء الوحيد الذي وجده للشراء، لأن المنتجات شحيحة. مقابل السمك المجفف بقيمة 150 نايرا (حوالي 0.36 يورو) يريد الرجل البالغ من العمر 50 عاما الذي يعيش منذ ثلاث سنوات في المخيم الحصول على زيت الطبخ.

نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة! الحاجيات تتغير ناصرو بوبا (اليمين) اشترى مسحوق الغسيل بعدما عمل كحامل أمتعة في المدينة. في الماضي لم يحتاج إلى شيء يُذكر. إلا أن الوضع تغير الآن، لأنه يحتاج بصفة ملحة للفول السوداني، وهو لم يعد يتوفر على مال. "زوجتي أنجبت لتوه ولدا، ولا يخرج حليب من ثديها"، يقول بوبا. وهو يريد إنعاش تكوين الحليب إذا أكلت زوجته الفول السوداني.

نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة! لا نهاية في الأفق تُعتبر مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو مهد بوكو حرام ومركز العنف. ففي نهاية أسبوع عيد الميلاد قتل إرهابيون في اعتداء هناك تسعة أشخاص على الأقل. ويبدو بالتالي أن لاجئي الداخل في مخيم باكازي لن يعودوا إلى ديارهم. وفي الوقت الحاضر يتم التبادل ـ في هذه الحال عجين فول الصويا مقابل معكرونة.أوته شتاينفير/م.أ.م



فقد استقطبت شخصية بيتر أوبي الحاكم السابق البالغ 61 عاما والمعروف بنزاهته، جزءا كبيرا من الشباب المتعطش للتغيير الذي سئم من النخب الحاكمة التي تقدمت بالسن والمعروفة بفسادها. يضاف إلى ذلك النقص الكبير جدا في الأوراق النقدية والوقود على مدى أسابيع قبل الانتخابات ما فاقم من غضب النيجيريين الكبير أصلا حيال السلطات التي لها سجل كارثي على خلفية انتشار كبير لانعدام الأمن وغلاء المعيشة.

ودعي السبت إلى الاقتراع أكثر من 87 مليون ناخب ليختاروا من بين 18 مرشحا، لكن لم تعرف حتى الآن نسبة المشاركة. وقد جرت عملية الاقتراع بهدوء عموما. لكن بعد التأخر في فرز الأصوات والخلل الكبير في نقل النتائج الكترونيا ندد حزبا أبو بكر وأوبي بانتخابات "زائفة" وطالبوا بـ"الغاء فوري" لها وإجراء "اقتراع جديد". وشكك الحزبان أيضا باستقلالية اللجنة الانتخابية التي اعتبرت بدورها أن "لا أساس" لهذه الاتهامات. وأضافت أن المرشحين يمكنهم "اللجوء إلى المحاكم" إن اعتبروا انهم تعرضوا للغبن. والتصويت على أساس اتني لا يزال منتشرا جدا في نييجريا التي تضم أكثر من 250 مجموعة اتنية وتشهد استقطاباً بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الأكثرية المسيحية.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / رويترز)