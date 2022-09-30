نيجيريا: تعبئة الناخبين

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تسود في نيجيريا روح التفاؤل، فكثير من الناخبين الشباب يريدون الآن الانخراط في السياسة أكثر، والإدلاء بأصواتهم والمشاركة عبر الانتخابات المقبلة في تشكيل مستقبل بلادهم.
فاز رئيس الأركان السابق والعسكري البارز في حلف شمال الأطلنطي بيتر بافيل بانتخابات الرئاسة في التشيك. حصل بافيل على حوالي 57% في جولة إعادة أمام رئيس الوزراء السابق والملياردير أندريه بابيش.
سيشهد العام المقبل عددا من الانتخابات الحاسمة في عدد من دول إفريقيا، وهو ما سيمثل اختبارا لمسار الديمقراطية في القارة السمراء وسط تحذيرات من استمرار الأزمات في هذه البلدان، التي تشهد من وقت لآخر اضطرابات وانقلابات..
قال مستشار للرئيس الأمريكي السابق ترامب إن قطب العقارات "سيُعلن الثلاثاء أنّه مرشّح للانتخابات الرئاسيّة". من ناحية أخرى، رفع ترامب دعوى قضائية سعياً منه لتجنب إدانته في واقعة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس.
باختياره تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديمسبر كانون الأول في تونس، يسعى الرئيس قيس سعيّد لإصابة عصافير عديدة بحجر واحد في ذكرى الثورة. لكن هل يتحقق إقبال التونسيين بكثافة على صناديق الإقتراع وما الذي سيضيفه برلمان جديد؟
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