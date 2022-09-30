 نيجيريا: تعبئة الناخبين | مراسلون حول العالم | DW | 12.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

نيجيريا: تعبئة الناخبين

تسود في نيجيريا روح التفاؤل، فكثير من الناخبين الشباب يريدون الآن الانخراط في السياسة أكثر، والإدلاء بأصواتهم والمشاركة عبر الانتخابات المقبلة في تشكيل مستقبل بلادهم.

المزيد من المركز الإعلامي

تثير انتخابات البرازيل الرئاسية استقطابا شديدا بين اليساري لولا دا سيلفا والرئيس الحالي اليميني المتطرف جائير بولسونارو.

الديموقراطية البرازيلية على المحك في المواجهة بين لولا وبولسونارو 30.09.2022

انتخابات رئاسية في البرازيل والسباق ينحصر بين اليساري دا سيلفا و الشعبوي بولسونارو

البرازيل تنتخب رئيسا جديدا والاستطلاعات تشير إلى تفوق دا سيلفا 02.10.2022

يشكل الناخبون الشباب نسبة ضعيفة من الناخبين ويشعرون بعدم اهتمام السياسيين بهم، ما هي أبرز القضايا التي تشغلهم؟

الانتخابات الألمانية.. مشاركة ضعيفة للشباب لكنها مؤثرة 23.09.2021

أدلى الناخبون في العراق بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة . ولم تسجل خروقات أمنية أثناء العملية الانتخابية.

انتخابات برلمانية في العراق وسط اجراءات أمنية مشددة 10.10.2021

المزيد مراسلون حول العالم

ألمانيا: تكريم ضحايا النازية من المثليين

مراسلون حول العالم - ألمانيا: تكريم ضحايا النازية من المثليين 12.02.2023

DW Fokus Europa l Italien Vergnügungspark

حديقة ألعاب دون كهرباء 12.02.2023

ألمانيا: تكريم ضحايا النازية من المثليين

ألمانيا: تكريم ضحايا النازية من المثليين 12.02.2023

Volunteers take aid to Bakhmut despite intense fighting Two young volunteers are seen putting aid supplies into a van. Rechte: DW Ort: Kyiv, Ukraine Sendedatum: 20.01.2023 Ukraine, Freiwillige, Helfer, Bakmut Hilfslieferungen,

أوكرانيا: إمدادات للخطوط الأمامية 12.02.2023

اقرأ أيضا

Presidential candidate and retired army Gen. Petr Pavel with his wive Eva arrives at his election headquarters to acknowledge the preliminary results of the presidential runoff in Prague, Czech Republic, Saturday, Jan. 28, 2023. (AP Photo/Petr David Josek)

الجنرال السابق بافيل يفوز بالانتخابات الرئاسية في التشيك 28.01.2023

فاز رئيس الأركان السابق والعسكري البارز في حلف شمال الأطلنطي بيتر بافيل بانتخابات الرئاسة في التشيك. حصل بافيل على حوالي 57% في جولة إعادة أمام رئيس الوزراء السابق والملياردير أندريه بابيش.

19.9.2020****A woman prepares his ballot to cast as voting in the Edo State governorship election commence at polling unit 26, ward 5, Iguododo, Orhionmwon Local Government Area, in Edo State, on September 19 , 2020. As voters gathered to polls in Edo State, the incumbent governor Godwin Obaseki of the People Democratic Party (PDP) for a second term, amidst of COVID-19 pandemic. (Photo by Olukayode Jaiyeola/NurPhoto)

أفريقيا في عام 2023 ـ المسار الديمقراطي المتعثر أمام اختبار صعب 29.12.2022

سيشهد العام المقبل عددا من الانتخابات الحاسمة في عدد من دول إفريقيا، وهو ما سيمثل اختبارا لمسار الديمقراطية في القارة السمراء وسط تحذيرات من استمرار الأزمات في هذه البلدان، التي تشهد من وقت لآخر اضطرابات وانقلابات..

TOPSHOT - Former US President Donald Trump wipes the rain from his head as he speaks during a Save America rally in support of US Senator Marco Rubio (R-FL) ahead of the midterm elections at Miami-Dade County Fair and Exposition in Miami, Florida, on November 6, 2022. (Photo by Eva Marie UZCATEGUI / AFP) (Photo by EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images)

ترامب يعلن الثلاثاء ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024 12.11.2022

قال مستشار للرئيس الأمريكي السابق ترامب إن قطب العقارات "سيُعلن الثلاثاء أنّه مرشّح للانتخابات الرئاسيّة". من ناحية أخرى، رفع ترامب دعوى قضائية سعياً منه لتجنب إدانته في واقعة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس.

An elderly woman hold a sign that reads in Arabic, you have impoverished us, starved us, drowned us in debts, during a protest march held by the Free Constitutional Party: PDL (French: Le Parti Destourien Libre), on the occasion of the 59th anniversary of the Evacuation Day, in Tunis, Tunisia, on October 15, 2022, to protest over the economic and social crisis, the price increases, the rising cost of living, the rise in inflation, and generally against the economic and social policy of the Tunisian president Kais Saied. (Photo by Chedly Ben Ibrahim/NurPhoto)

تحليل: تونس بين يدي سعيّد.. ماذا يعني انتخاب برلمان في ذكرى الثورة؟ 16.12.2022

باختياره تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديمسبر كانون الأول في تونس، يسعى الرئيس قيس سعيّد لإصابة عصافير عديدة بحجر واحد في ذكرى الثورة. لكن هل يتحقق إقبال التونسيين بكثافة على صناديق الإقتراع وما الذي سيضيفه برلمان جديد؟