 نيجيريا: السود في الصور الطبية | مراسلون حول العالم | DW | 06.03.2022

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مراسلون حول العالم

نيجيريا: السود في الصور الطبية

عادة ما تظهر الصور والرسومات الطبية أشخاصاً من العرق الأبيض. لكن طالبا نيجيريا نجح في تغيير هذا الواقع وانتشرت رسوماته على الإنترنت كالنار في الهشيم.

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