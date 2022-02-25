نيجيريا: السود في الصور الطبية

حوادث "عنصرية" خلال الفرار من أوكرانيا.. ماذا حدث بالضبط؟

كثر الحديث مؤخرا عن حوادث عنصرية تعرض لها بعض الفارين من أوكرانيا بسبب بشرتهم. وفيما وعدت أوكرانيا في التحقيق في الأمر، نفت بولندا قيام عناصر حرس الحدود بالتفريق بين الفارين. فماذا حدث بالضبط؟ التفاصيل في تقرير DW.