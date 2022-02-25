نيجيريا: السود في الصور الطبية

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عادة ما تظهر الصور والرسومات الطبية أشخاصاً من العرق الأبيض. لكن طالبا نيجيريا نجح في تغيير هذا الواقع وانتشرت رسوماته على الإنترنت كالنار في الهشيم.
كثر الحديث مؤخرا عن حوادث عنصرية تعرض لها بعض الفارين من أوكرانيا بسبب بشرتهم. وفيما وعدت أوكرانيا في التحقيق في الأمر، نفت بولندا قيام عناصر حرس الحدود بالتفريق بين الفارين. فماذا حدث بالضبط؟ التفاصيل في تقرير DW.
ظاهرة جديدة تتعلق بتفشي وباء كورونا والوفيات الناتجة عنه تحير باحثين بريطانيين، إذ لاحظ هؤلاء أن خطر الفيروس على أصحاب البشرة السمراء والهنود والبنغاليين والباكستانيين أكبر مقارنة مع العرقيات الأخرى. فما هو تفسير ذلك؟
بالرغم من كونهم المجموعة الأكثر تعرضا لخطر الإصابة، عدد متزايد من العاملين بالأطقم الطبية في الولايات المتحدة يرفضون تلقي أي من اللقاحات المعلن عنها ضد فيروس كورونا .. فما السبب؟
يمكن لأي مهاجر يعيش في إيرلندا بشكل غير قانوني تسوية وضعه الآن. وذلك من خلال مبادرة أطلقتها وزارة العدل. ستدخل المبادرة حيز التنفيذ بدءا من يناير 2022 وتستمر لمدة ستة أشهر. لإطلاق المبادرة أسباب مختلفة.
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