نيجيريا: أزمة كورونا تدفع بالنساء لممارسة الدعارة

غامبيا تصعق تونس وتدفعها لمواجهة نيجيريا في دور الـ16

"نسور قرطاج" سيكونون على موعد مع مواجهة صعبة أمام نيجيريا في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وذلك بعد خسارتهم في الوقت القاتل أمام غامبيا، التي تشارك لأول مرة. بينما ودع موريتانيا البطولة بخسارة ثالثة.