نيجيريا: أزمة كورونا تدفع بالنساء لممارسة الدعارة

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ازداد عدد النساء العاملات في تجارة الجنس بشكل كبير في لاغوس أثناء أزمة كورونا. وللتعرف على أسباب ذلك نلتقي بمشرفة اجتماعية في العاصمة النيجيرية لاغوس.
"نسور قرطاج" سيكونون على موعد مع مواجهة صعبة أمام نيجيريا في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وذلك بعد خسارتهم في الوقت القاتل أمام غامبيا، التي تشارك لأول مرة. بينما ودع موريتانيا البطولة بخسارة ثالثة.
المغرب يحقق فوزا قاتلا على غانا ضمن تصفيات المجموعة الثالثة في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا المقام في الكاميرون. والاتحاد المصري يعلن سلبية العينات المأخوذة من اللاعبين قبيل مواجهة الفراعنة مع نيجيريا.
انطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل أيام قليلة، وانطلقت معها مجموعة من المشكلات التي أظهرت البطولة بشكل غير لائق، وأغلبها ذات طابع تنظيمي وأخرى على علاقة باجراءات كورونا في ظل انتشار الفيروس بين اللاعبين.
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