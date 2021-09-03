 نيجيريا: أزمة كورونا تدفع بالنساء لممارسة الدعارة | DW الأخبار | DW | 10.03.2022

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نيجيريا: أزمة كورونا تدفع بالنساء لممارسة الدعارة

ازداد عدد النساء العاملات في تجارة الجنس بشكل كبير في لاغوس أثناء أزمة كورونا. وللتعرف على أسباب ذلك نلتقي بمشرفة اجتماعية في العاصمة النيجيرية لاغوس.

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