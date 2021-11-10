نيجيريا .. آلاف المفقودين بعد سنوات من الصراع

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فُقد أكثر من 24 ألف شخص منذ بداية النزاع في شمال شرق نيجيريا عام 2009، نقلا عن الصليب الأحمر الدولي. وتقدر منظمات إنسانية بأن العدد أكبر من ذلك. دويتشه فيله زارت أحد المخيمات والتقت أقارب بعض المفقودين.
أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
قوانين مثيرة للجدل بشأن الانتخابات، وتأجيل للانتخابات البرلمانية إلى مطلع العام المقبل، وثقة مفقودة بين الأطراف السياسية في البلاد، وضغوط أوروبية لإتمام الانتخابات بأي ثمن.. فإلى أين تتجه ليبيا؟
صعدت السلطات المصرية ضد مؤسس شركة جهينة واتهمته بتمويل الإرهاب، وذلك في بيان جديد، بينما تؤكد العفو الدولية أن الواقعة تتعلق برفض صفوان ثابت ابتزاز مسؤولين كبار ولذلك عوقب بالقبض عليه واتهامه وفق قانون الإرهاب.
يحاول تنظيم "داعش" توسيع نفوذه في أفريقيا والتحالف مع العصابات الإجرامية من أجل ذلك. فهل هذا التحالف استراتيجي أم تكتيك لسحب البساط من تحت أقدام التنظيمات المنافسة؟ وكيف يمكن مواجهة خطر داعش وتنامي نفوذه في أفريقيا؟
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