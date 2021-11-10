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نيجيريا .. آلاف المفقودين بعد سنوات من الصراع

فُقد أكثر من 24 ألف شخص منذ بداية النزاع في شمال شرق نيجيريا عام 2009، نقلا عن الصليب الأحمر الدولي. وتقدر منظمات إنسانية بأن العدد أكبر من ذلك. دويتشه فيله زارت أحد المخيمات والتقت أقارب بعض المفقودين.