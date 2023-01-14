 نيبال .. انتشال 68 جثة من موقع تحطم طائرة ركاب | DW الأخبار | DW | 15.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

نيبال .. انتشال 68 جثة من موقع تحطم طائرة ركاب

تم انتشال 68 جثة من موقع  تحطم طائرة ركاب في مدينة بوكارا بنيبال، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في الحادث، وأعلنت أن غدا سوف يكون يوم حداد في أنحاء البلاد.

المزيد من المركز الإعلامي

كييف تقول إن قواتها لا تزال تدافع عن بدلة زوليدار، وروسيا تعلن السيطرة عليها. دمار كبير لحق بالمدينة.

روسيا تدعي السيطرة على مدينة زوليدار وأوكرانيا تقول إن القتال عليها مستمر 14.01.2023

يحتفل التونسيون اليوم الرابع عشر من يناير بالذكرى الثانية عشر للثورة التونسية

الذكرى 12 للثورة التونسية... الشباب التونسي لا يزال ينتظر! 14.01.2023

وفاة ليزا بريسلي ابنة أسطورة الغناء ألفيس بريسلي

وفاة ليزا بريسلي ابنة أسطورة الغناء ألفيس بريسلي 13.01.2023

أكتشاف أكبر مخزون للمعادن النادرة في شمال السويد بحجم مليون طن

السويد: اكتشاف أكبر حقل معادن نادرة في أوروبا بمخزون هائل 13.01.2023

المزيد DW الأخبار

تواصل الشرطة الألمانية إخلاء قرية التعدين لوتسرات التي يحتلها نشطاء مناخ للحيلولة دون استخراج الفحم.

ألمانيا .. الشرطة تستأنف إخلاء قرية تعدين من نشطاء المناخ 15.01.2023

Emergency workers clear the rubble after a Russian rocket hit a multistory building leaving many people under debris in the southeastern city of Dnipro, Ukraine, Saturday, Jan. 14, 2023. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

هجمات صاروخية روسية تصيب مباني سكنية في أوكرانيا وضحايا بالعشرات 15.01.2023

حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن وسط كاليفورنيا معرض لخطر فيضانات كارثية في نهاية هذا الأسبوع

"سلسلة متواصلة من الأعاصير" لا تزال تضرب ولاية كاليفورنيا الأميركية 14.01.2023

اعتذرت رئيسة البيرو دينا بولوارتي في خطاب وجهته إلى الأمة أمس عن سقوط عشرات القتلى في احتجاجات في الأسابيع الأخيرة.

رئيسة البيرو تعتذر عن سقوط عشرات القتلى في احتجاجات 14.01.2023

اقرأ أيضا

21.03.2022 Rettungskräfte, die unterwegs zur Absturzstelle eines Flugzeugs im Kreis Tengxian in der südchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang sind, stehen in Reihen. Ein Flugzeug der chinesischen Fluggesellschaft China Eastern Airlines mit 132 Insassen ist in der Nähe von Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi verunglückt. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt. +++ dpa-Bildfunk +++

تحطم طائرة صينية على متنها 132 شخصاً ولا مؤشرات على ناجين 21.03.2022

ذكرت السلطات الصينية أن طائرة كان على متنها 123 راكبا وطاقم من تسعة أفراد فقدت الاتصال بمدينة واتشو، قبل تأكيد تحطمها وتلاشي الآمال في العثور على ناجين.