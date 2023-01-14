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نيبال .. انتشال 68 جثة من موقع تحطم طائرة ركاب

تم انتشال 68 جثة من موقع تحطم طائرة ركاب في مدينة بوكارا بنيبال، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في الحادث، وأعلنت أن غدا سوف يكون يوم حداد في أنحاء البلاد.