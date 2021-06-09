 نيبال - العودة إلى الجذور | تقارير جديدة | DW | 25.10.2021

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تقارير جديدة

نيبال - العودة إلى الجذور

ثلاثة شبّان نيباليين يعودون إلى قريتهم الجبلية بعد عشر سنوات من الانفصال عن عائلاتهم. لقد تم إرسالهم إلى مدرسة داخلية في كاتماندو عندما كانوا في الرابعة من عمرهم، وهم الآن بصدد إعادة اكتشاف الروابط الأسرية.

Dokumentation Nepal – Die Heimkehr der Schneekinder

Dokumentation Nepal – Die Heimkehr der Schneekinder

جبال الهيمالايا منطقة ساحرة الجمال، إلّا أنّ الحياة في عزلة صعبة. لذا قام أولياء أمور كلٍّ من الفتاة تسيرينغ ديكي لاما والصبيان نيما غورونغ وجيوان ماهاتارا بإرسالهم إلى العاصمة كاتماندو وهم في سن الرابعة للالتحاق بالمدرسة الداخلية المسماة سنولاند راناغ لايت أوف إيديوكيشن، التي يديرها راهب بوذي للحصول على التعليم والتدريب الذي يؤهلهم لحياة أفضل.

Dokumentation Nepal – Die Heimkehr der Schneekinder

ومثلهم مثل جميع التلاميذ في هذه المدرسة تقريباً لم يتمكن هؤلاء الأطفال طيلة هذه السنوات من رؤية أوليائهم أو التواصل معهم، وتملَّكهم شعور بأن عائلاتهم قد هجرتهم تماماً. لهذا السبب تتيح المدرسة لهم الفرصة الآن بعد تخرجهم وبعد أن صاروا في سنّ الشباب للعودة إلى عائلاتهم لمدة ثلاثة أشهر. يتساءل هؤلاء الشباب عن المغزى من وراء الانفصال الطويل ويفهمون أخيراً أنهم مدينون بالفضل لوالديهم، الذين أتاحوا لهم فرصة حياة أفضل.

Dokumentation Nepal – Die Heimkehr der Schneekinder



يرافق الفيلم الوثائقي الشبَّان الثلاثة في طريق عودتهم الطويلة إلى عائلاتهم، جوا وبرا وسيرا على الأقدام أيضا. إنها الطريقة الوحيدة للوصول إلى القرى الجبلية النائية، حيث لم تتغير حياة الناس لآلاف السنين.

Dokumentation Nepal – Die Heimkehr der Schneekinder

لقد أَلِف الشباب الحياة المريحة في كاتماندو، حيث يمكنهم يومياً الاستحمام وتناول ثلاث وجبات، وحيث يمتلكون هواتف محمولة ويدخلون عبر الإنترنت إلى وسائل التواصل الاجتماعي. الفيلم الوثائقي يمنحهم الفرصة للتعاطي مع تاريخهم الخاص والشعور بالتخلي عنهم، ومشاركة الأسرة الحياة الريفية الصعبة وإعادة إنتاج العلاقات الأسرية التي كانوا يعتقدون أنها ضاعت. كما أنّ حقيقة أنهم يصورون أنفسهم تُضفي على الفيلم الوثائقي لمسة خاصّة وعاطفية للغاية.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 03:15 UTC
الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 11:15 UTC
الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 16:15 UTC
الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 01:15 UTC
الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 05:15 UTC
الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 09:15 UTC
الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 22:15 UTC
الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 15:15 UTC
الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 07:15 UTC
الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 13:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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