نوير مهدد بالغياب عن المباراة الافتتاحية لبايرن في البوندسليغا

حسب صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية، فمن المرجح أن لا يشارك مانويل نوير مع فريقه بايرن ميونيخ في افتتاح مباريات البوندسليغا للموسم المقبل والتي ستنطلق في 18 من شهر أغسطس / آب 2023.

وكان نوير البالغ من العمر 37 عاما قد تعرض لكسر في ساقه في جولة تزلج في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما كان في إجازة بعد المشاركة المخيبة مع منتخب بلاده في مونديال قطر. وحدد الأطباء منذ ذلك الحين بأن نوير سيعود للظهور مع الفريق مع بداية الموسم الجديد، لكن يبدو أن فترة العلاج استغرقت وقتا أطول مما كان متوقع وبالتالي تأكد أيضا غياب الحارس رقم واحد في بايرن عن الجولة الأسيوية التي يقوم بها فريقه بداية أغسطس.

وفي هذا السياق أشارت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ إلى أن إدارة بايرن اتفقت مع نوير بأنه لن يرافق الفريق في رحلته الأسيوية. ومن المقرر أن يواجه بايرن ميونيخ مانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا وكاواساكي فرونتال الياباني وليفربول الإنجليزي في ثلاث مباريات ودية في اليابان وسنغافورة.

وظهر نوير في بداية الأسبوع في حالة مزاجية إيجابية خلال اجتيازه للفحص الطبي الإجباري. وقال لصحيفة "مينشنير ميركور": "إنني على ما يرام ، لقد تحسنت الساق". وفي اليوم الموالي عاد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى ملعب التدريب. وأظهرت صور ومقاطع الفيديو نوير وهو يقوم بتمارين عامة خاصة بحارس المرمى. ووفقًا لزود دويتشه تسايتونغ فقد ينضم نوير للتدريبات الجماعية لبايرن ميونيخ بعد عودة الفريق من جولته الأسيوية.

وبسبب تأخر عودة نوير لحمل قميص البافاري، فإن المؤشرات تدل على أن الحارس الحالي لبايرن ميونيخ يان سومر سيستمر مع النادي رغم دخوله في مفاوضات مع إنتر ميلانو. ويسعى الحارس السويسري لضمان فترة لعب أطول حتى يكون جاهزا لبطولة أمم أوروبا التي ستحتضنها ألمانيا صيف 2024.

وهو نفس الهدف الذي يسعى إليه مانويل نوير أيضا خاصة وأن المنافسة بينه وبين تير شتيغن ستكون كبيرة حول الحارس رقم 1 بالمانشافت. وهو ما قد يفسر تريث نوير وعدم تسرعه في العودة للملاعب تفاديا لإصابات جديدة قد تحرمه من المشاركة في بطولة أمم أوروبا.

هشام الدريوش