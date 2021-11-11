نورنبيرغ وعِظاتها - فيلم ضد النسيان

كانت السلطات الأمريكية قد كلّفت الأخوين "ستيوارت و باد شولبيرغ" قبلها بجمع صور وأفلام عن جرائم النازية للاستعانة بها كأدلّة.

وفي أولى محاكمات "نورنبيرغ" قدّمت قوى الحلفاء الأربعة المنتصرة 24 من كبار مجرمي الحرب ومعهم ستّ منظمات إجرامية تابعة للرايخ الثالث للعدالة أمام محكمة عسكرية دولية. أعقب المحاكمة الجنائية الرئيسية في الحرب اثنتا عشرة محاكمة أخرى ضد نخب الدولة النازية من سياسيين ودبلوماسيين ورجال أعمال وأطباء.

لقد تم عمل العديد من الأفلام حول محاكمات "نورنبيرغ"، لكن هذا الفيلم الوثائقي يختلف عنهم من خلال طرح وجهة نظره الشخصية للغاية، حيث يحكي القصة غير العادية للأخوين "ستيوارت و باد شولبيرج"، اللذين كلّفتهما السلطات الأمريكية بجمع أدلّة سينمائية على فظائع النازية من أجل المحاكمة. وبعد أربعة أشهر من البحث المحفوف بالمخاطر في أوروبا المنكوبة جمعوا مئات الساعات من المواد الأرشيفية، التي سجل النازيون أنفسهم معظمها واحتفظوا بها في أماكن سرية.

استعان الأخوان "شولبيرغ" في مونتاج المادّة الفيلميّة التي جمعوها مع مشاهير من صنّاع الأفلام مثل "جون فورد". تم عرض التسجيلات، التي تم تجميعها في عدة أفلام، أمام القضاة في قاعة المحكمة على شاشة كبيرة. وكان من أهم تلك التسجيلات فيلم بعنوان: "معسكرات الاعتقال النازية" و"الخطة النازية". أفلام "ستيوارت وباد شولبيرغ" كان لها تأثير مستدام على التصور الجماعي للجرائم النازية.

روبرت جاكسون

هناك فيلم آخر تمّ إنتاجه أيضاً في ذلك الوقت، ولكنّه أقل شهرة بكثير. قام الأخ الصغير "ستيوارت شولبيرغ"، بتصويره بتكليف من المدعي العام الأمريكي "روبرت جاكسون". كان من المفترض أن يُعرض هذا الفيلم عن محاكمات "نورنبيرغ " في دور السينما الأمريكية عام 1948 تحت عنوان: " نورنبيرغ وعِظاتها"، إلّا أنّ المصالحة مع ألمانيا كان لها الأولوية في فترة ما بعد الحرب، وكان العدو الجديد هو الاتحاد السوفيتي. لذلك سقط الفيلم في طي النسيان لما يقرب من 60 عاماً.







فقط في عام 2003 قامت "ساندرا شولبيرغ" - ابنة "ستيوارت" - بمراجعة أعمال والدها، وبعد سنوات من العمل الدؤوب تمكّنت من جمع وفرز وترميم الأفلام. ويُسلِّط فيلمها الضوء على جوانب لم تكن معروفة من قبل عن تلك المرحلة التاريخية.





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